“Tierra amarga” emitió su último capítulo en la televisión española este viernes 10 de marzo con unas emocionantes escenas de principio a fin, que dejó a muchos sorprendidos por el desenlace que han tenido los personajes, ya sean los buenos o los malos de la historia.

Si bien Antena 3 hizo de todo para alargar el final de la ficción otomana, la fanaticada no se decepcionó con los visto, aunque sí se desesperó porque las ansias de saber qué sucedería crecían cada vez más.

En caso seas uno de los que no pudo mirar el último capítulo de “Tierra amarga” por cualquier razón, o simplemente quieres recordar lo que se vio en pantallas, esta nota es la indicada, pues ahora haremos un resumen de todo lo que sucedió.

El personaje de Züleyha interpretado por la actriz turca Hilal Altınbilek (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO FINAL DE “TIERRA AMARGA”?

Vahap fue arrestado y llevado a un manicomio

El menor de los Keskin perdió la cabeza cuando su hermano fue sentenciado a pena de muerte por los crímenes que había cometido a lo largo de los años, así que juró venganza y ayudarlo a conseguir su libertad antes de ser ejecutado. Es por ello que vimos que interrumpió la boda de Fikret y Zeynep con varios disparos al cielo.

Vahap tenía consigo una bomba amarrada a su cuerpo y amenazó con matar a todos si es que no le perdonaban la condena a Abdülkadir, pero no contó con que uno de los invitados se percataría de su engaño. El explosivo no era de verdad, así que llamaron a los agentes de la Policía para que lo capturen, pero no fue llevado a prisión, sino a un manicomio.

Vahap amenaza con explotar la bomba que tiene en su cuerpo (Foto: Tims & B Productions)

EL FINAL DE CADA UNO DE LOS PERSONAJES

Antes de terminar la emisión del último episodio de “Tierra amarga”, se mostró el desenlace que tuvieron cada uno de los personajes que marcaron en la audiencia, así que ahora te recordaremos los más importantes:

Züleyha

La protagonista de “Tierra amarga” sufrió mucho por amor en los últimos años y quizá haya quedado con el corazón un poco resentido debido a cómo terminaron sus relaciones. Sin embargo, ella nunca se dejó rendir por esos tristes sentimientos.

Es por ello que dedicó su vida entera a cuidar a sus hijos, seguir el legado de su familia y hacer que Çukurova sea un lugar mejor.

Züleyha encontró justicia para su esposo, quien perdió la vida para salvar la de ella (Foto: Tims & B Productions)

Fikret y Zeynep

Fikret y Zeynep fueron felices tras consumar su matrimonio. Ambos criaron a Kerem Ali como si fuera su hijo y tiempo después tuvieron una niña a la que llamaron Müjgan y que es el fruto de todo el amor que nació y se concretó en un abrir y cerrar de ojos.

Fikret y Zeynep se casaron, dmeostrando que son el uno para el otro (Foto: Tims & B Productions)

Çolak

El terrateniente había sido arrestado por un delito que no cometió, aunque en el pasado había cometido otros que sí merecían condena. En la cárcel, su diabetes fue avanzando hasta que murió.

Çolak murió en la cárcel por el avance de la diabetes que lo aquejaba (Foto: Tims & B Productions)

Vahap

El menor de los hermanos Keskin había sido puesto en un manicomio para que recupere su salud mental, pero él no soportaba estar allí, así que decidió darse a la fuga, pero en su intento falleció.

Vahap no sabía qué hacer con su hermano en la cárcel. Su vida ya no tenía sentido (Foto: Tims & B Productions)

Abdülkadir

Había sido condenado a pena de muerte, pero no llegó a ser ejecutado, ya que perdió la vida en medio de una pelea de presos en la cárcel. De esta manera, ninguno de los Keskin quedó en Çukurova ni sus alrededores.

Abdülkadir fue condenado a muerte, pero perdió la vida en una pelea (Foto: Tims & B Productions)

Sermin

La madre de Betül estaba trabajando como limpiadora de la ciudad, pues su codicia la dejó sin nada. Cuando estaba laborando en una carretera le dio un infarto y murió, pero su cuerpo permaneció allí por varias horas, ya que nadie se percató de su ausencia.

Sermin tuvo un triste y solitario final (Foto: Tims & B Productions)

Betül

Con el paso de los años, BeTül salió de la cárcel, pese a que fue condenada a cadena perpetua. De ella no se supo mucho, ya que se fue de Çukurova para siempre, dejando atrás todo lo malo que cometió.

Betül desapareció de la ciudad y nunca más se supo de ella (Foto: Tims & B Productions)