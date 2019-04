La Tigresa del Oriente quiso culpar a la producción de Magaly Medina por boda frustrada y 'Urraca' la cuadra en vivo

La Tigresa del Oriente sufrió una de las más grandes humillaciones que una mujer puede pasar el día de su boda : ser plantada en el altar por el novio. Sin embargo, en el programa de Magaly Medina intentó justificarlo en todo momento y hasta culpó a la producción de la 'Urraca' de su boda frustrada ocasionando que la periodista se moleste y la cuadre en vivo.



La Tigresa del Oriente contó que Elmer Molocho no la ha llamado desde que el viernes que salió huyendo de la boda con la cantante y youtuber, a pesar que él fue el más insistente con el matrimonio.



"Yo no sé en qué momento pudo haber cambiado, porque él no quería casarse de mentira", dijo la Tigresa del Oriente y agregó que Elmer Molocho la apoyaba contestando sus llamadas telefónicas.



"Él tomó esa decisión por ustedes. A mí él me comentó que estaban mandando dos personas del canal. Yo te agradezco Magaly, pero personalmente, yo lo conozco y esa situación lo afectó bastante como a mí también. ¿Por qué no se esperó a que se haga realidad la boda? ¿Por qué justamente el mismo día se armó todo eso", justificó la Tigresa.



"Eso es mentira Tigresa, no permitas que te engañe ese ser vil y cobarde. No permitas que te lave el cerebro. Ha jugado contigo", le respondió Magaly Medina.



"Tú le has dicho a mi productor ¿por qué no escondieron el material? ¿por qué no se callaron y esperaron a que transcurra la boda y lo sacaban?. Realmente, Tigresa estás mal de la cabeza. ¿Aún confías en Molocho?", sostuvo molesta la 'Urraca'.



Asimismo, la 'Tigresa del Oriente' negó que su expareja la maltrataba. "Solo alzaba la voz y yo también le respondía"