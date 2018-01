Tilsa Lozano a Daniela Cilloniz: "No te metas con mi marido" [ENTREVISTA]

Tilsa Lozano se molestó por las recientes declaraciones de Daniella Cilloniz, quien la calificó de ‘despechada’ y ‘dolida’, por seguir refiriéndose al futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.



“¿Me llamó despechada y dolida? ¿Quién? La misma que se puso a llorar y a pedirme perdón por lo que había dicho. No sé por qué (Daniella Cilloniz) se refiere con esas palabras tan fuertes hacia una mujer embarazada. Nunca he hablado de ella ni lo haré”, comentó la conductora de ‘Amor de verano’ Tilsa Lozano.



Dijo que tu pareja Miguel es un ‘tonto’, por permitir que hables de Vargas...

¿Y por qué se mete con mi marido? Si a alguien no le gusta el contenido de mi programa, puede llamar a cualquiera de los dos productores y pasar su queja al libro de reclamaciones. Así como me la tuve que ‘soplar’ a ella (Daniella Cilloniz), tengo que ‘soplarme’ que pasen notas de todo el mundo.



Tula Rodríguez comentó que ‘En boca de todos’ está por encima del rating de ‘Amor de verano’...

No tengo idea si están por encima o por abajo. No veo el rating, pero estamos contentos.

También señaló que tu programa estaba ‘vendiendo humo’, con respecto a una nota de Paolo Guerrero y Alondra García…

No nos hagamos las locas, santas ni ingenuas, porque nadie lo es acá. Cuando se trata de una ‘primicia’ hay que venderla con bombos y platillos, y eso no solo lo hace ‘Amor de verano’, sino todos los programas. Nosotros solo pasamos las imágenes, no le mentimos a nadie.



¿Te molestó que critique tu pelea con Daniela?

La vaca ya no se acuerda cuando fue ternera. No tengo nada con respecto a ella, a mí también me pareció un momento desagradable (la pelea).



Tus seguidores aseguran que estás esperando una mujercita… ¿Ya sabes el sexo de tu bebé?

Ya tengo 4 meses y medio, ya sé el sexo, pero no le voy a contar a nadie... La próxima semana anunciaré el sexo.



(L.Gamarra)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.