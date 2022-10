Tilsa Lozano participó esta mañana en ‘Las esferas de la verdad’, una secuencia de “Estás en Todas”, en las que reveló varios detalles de su vida y también opinó sobre algunos personajes de la farándula local.

Es así que una las primeras preguntas que le hicieron fue cuántos ‘retoquitos’ se había hecho y fue muy sincera al responder: “Las ‘bubbies’ es uno y tengo que ir por mi bótox. Me lo pongo una vez al año en la frente y nada más”.

Al ser consultada sobre los retoquitos que se ha hecho Sheyla Rojas, opinó: “Yo creo que es el gusto de cada uno, pero a mí estilo, a lo que a mi me gusta , no me gusta las caras de muñeca, como que viven con el filtro de Instagram”.

“Es como ‘cara de filtro’. A mi no me gusta, al final quien se lo hace es a quien le tiene que gustar pero yo siempre voy a ir a la tendencia a lo natural”, agregó la jurado de “El Gran Show, que en breve contraerá nupcias con Jackson Mora.

En ese sentido, también le preguntaron sobre las críticas que recibe Flavia Laos por realizarse retoques estéticos. “La conozco de vista y me parece hermosa. Me parece que era hermosa antes y que lo sigue siendo, pero siento que está al borde del ¡ya basta!”, dijo.

Tilsa Lozano habla de su actual momento en la vida

