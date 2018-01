‘Hace rato que come con su propia mano’, aseguró Tilsa Lozano sobre Milett Figueroa y criticó el hecho de que nunca dé la cara y siempre sea su familia quien salga en su defensa.



Como se sabe, la periodista Juliana Oxenford dijo que ella no es actriz y Milett Figueroa respondió que debe tener en su corazón ‘odio y resentimiento’ y que es el claro ejemplo del ataque de una mujer a otra mujer.



“Ya esa forma tan trillada de Milett Figueroa de defenderse, con eso de que la mujer ataca a otra mujer. Las mujeres tenemos derecho a la libertad de expresión, podemos decir lo que pensamos”, indicó la ‘Vengadora’ Tilsa Lozano.



“Hay una gran diferencia entre ‘Ni una menos’ y la agresión, y la libertad de expresión. Ella no cuenta con muchos recursos porque cada vez que debe defenderse por sí misma, no ha podido, y siempre tiene que salir el hermano, la hermana, la mamá, el novio, creo que hasta la mascota se defiende mejor que ella misma... Hace rato que come con su propia mano”, agregó Tilsa Lozano sobre Milett Figueroa.



Asimismo, dijo que Milett Figueroa es empeñosa. “Si ella quiere cantar o actuar y va a clases, pero eso no significa que sea una gran cantante o actriz. Se aplaude por lo empeñosa que es”, finalizó Tilsa Lozano.



ESTÁ EN FORMACIÓN

Por su parte, Julián Legaspi, quien actuó con Milett Figueroa en la película ‘Al filo de la ley’, dijo que el comentario de Juliana Oxenford fue desatinado y que ‘Milechi’ es una actriz en formación.



“Siempre está preparándose y eso es lo importante”, manifestó Legaspi.

