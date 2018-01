Tilsa Lozano llama 'ridícula' a Vanessa Terkes por su muestras de cariño con George Forsyth

La conductora de ‘Amor de verano’, Tilsa Lozano , llamó ridícula a la actriz Vanessa Terkes , por mostrarse supercariñosa con su pareja y futuro esposo, George Forsyth.



“Si Vanessa Terkes tuviera la edad de Flavia Laos (20) y George Forsyth la edad de Patricio Parodi (23), los entendería, pero ambos tienen casi 40 años. A mi edad no me alucino poniéndome tan ridiculita en el amor”, dijo Tilsa Lozano.



“A él no lo conozco. No sé quién me empalaga más, él o ella. Qué te puedo decir. Son de esas parejas que cuando los ves, dices: ‘buenooo, ojalá que dure’... Porque tanta mermelada es raro”, agregó Tilsa Lozano.



Asimismo, contó que, a través de las redes, le informaron que esa relación es para que George Forsyth ‘gane’ popularidad. “A mí me han escrito en las redes que George Forsyth se va a lanzar como alcalde y entonces necesita reforzar la popularidad”, sostuvo Tilsa Lozano.



Además, Tilsa Lozano comparó a la pareja con Christian Domínguez y Karla Tarazona. “Es como cuando Karla y Christian comenzaron a salir y eran muy cariñosos. No sé, hasta Karla puso su nombre en Facebook que era la señora ‘De Domínguez”.



En otro momento, ‘La vengadora’ Tilsa Lozano recordó que cuando trabajaron juntas, en el reality ‘Titanes’, la ‘Chata’ Vanessa Terkes también estuvo a punto de casarse, incluso invitó a parte de la producción.



“No la ‘karmeen’ a ella, porque es el tercer anillo que le dan y a la tercera es la vencida. Recuerdo que cuando estábamos en ‘Titanes’, ella subió hasta la oficina de Susana Umbert y le invitó a su matrimonio, pero nunca se casó. Espero que esta vez sea realidad”, contó Tilsa Lozano en el programa ‘Amor de verano’.



NO LA INVITA

George Forsyth afirmó que no sería conveniente que, su expareja Claudia Ramírez, asista a su boda con Vanessa Terkes, a pesar que la ‘Chata’ la invitó.



“No sería conveniente para nadie (que invite a Claudia), es bastante lógico”, dijo el jugador George Forsyth, quien añadió que por los compromisos laborales de Vanessa Terkes (graba una serie en México) estarán separados un tiempo.



“Ella va a vivir acá (en Perú) conmigo. Obviamente cuando tenga trabajo (en México) hemos quedado, por lo menos, en vernos cada 15 días, yo viajaría o ella vendría. El tema de la distancia es tener mucha confianza, seguridad. Yo soy muy seguro y ella también”, señaló George Forsyth.