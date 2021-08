El cantante y locutor radial, Carlos ‘Tomate’ Barraza se pronunció fuerte y claro con respecto a Leonard León, quien ha sido acusado de no cumplir con la manutención de sus dos hijos e incluso Karla Tarazona señaló que el cumbiambero podría ir preso porque le debe la suma de 45 mil soles de devengados.

‘Tomate’, en redes sociales están comparando a Leonard León con Guillermo Dávila por lo que no está cumpliendo con la manutención de sus hijos... ¿Qué te parece?

He sido una de las personas que más se ha acercado a Leonard y no te hablo de ahorita, sino desde hace muchísimos años, desde el tiempo que yo estaba en ‘Espectáculos’ (de Latina). Yo fui el filtro para que Leonard pueda ver a sus hijos, eso fue cuando Karla estaba casada con Christian (Domínguez), luego de eso (encuentro de Leonard con sus pequeños), él no volvió a aparecer. Yo también he tenido problemas (con la madres de sus hijas) y los más dañados son las criaturas. No sé en qué estará pensando Leonard, me gustaría conversar con él y me diga como hombre o padre qué pasa por su cabeza porque no es normal que te desentiendas de los hijos, pues son lo más sagrado que hay en el mundo, sobre todo porque sus hijos fueron hechos con amor y cuando estaban casados. Si quieres llegar a tus hijos, sabes cómo hacerlo. Karla no le está impidiendo ver a las criaturas y otro tema es que tampoco los asiste con la pensión de alimentos. Yo sé que los artistas estamos golpeados (por la pandemia), pero eso no viene de ahorita, viene desde hace muchos años atrás, desde antes de la pandemia él no cumplía tampoco, así que no puedo defender lo indefendible. Estimo mucho a Leonard, lo respeto como cantante, pero como padre y ser humano está haciendo cosas que no son correctas, así que yo no puedo apañar ese tipo de situaciones.

Karla comentó que Leonard podría ir preso porque le debe más de 45 mil soles de pensión de alimentos...

El otro día conversé con mi abogado y me dijo que del 100% de casos que hay prisión, el 70% es por juicio de alimentos, así que es una situación bastante delicada.

Entonces, ¿Esperas que Leonard reflexione y se ponga al día con la deuda?

No porque tengas miedo ir a la cárcel vas a cumplir con tus hijos, tienes que cumplir con tus pequeños porque es un deber. Tienes que velar por la integridad de tus hijos, si no existe la predisposición del padre de cumplir con las criaturas para eso existe la justicia. Además, (Leonard) no puede pedir una reducción de alimentos si no estás al día (con los pagos de la pensión), eso no se puede. Es algo inaceptable, inaudito y algo que no lo comparto ni lo compartiré nunca. Debería existir más mano dura con los padres que no cumplen con sus hijos.

¿Aplaudes el rol de madre de Karla Tarazona?

Por ella siento admiración, respeto y la quiero mucho. He visto como se ha sacado la mugre trabajando por sus hijos, pudiendo hacer cualquier vaina ilícita se ha dedicado a trabajar dignamente por sus ‘cachorros’ y eso me parece fantástico. Karla es extraordinaria y fuera de serie. La conozco hace más de 20 años, era la mejor amiga de Danuska (Zapata) y me saco el sombrero por ella.

DE REGRESO A LOS ESCENARIOS.

De otro lado, el líder de ‘Los barraza’ dijo estar emocionado y contento porque este sábado 04 de setiembre regresa a los escenarios con su agrupación y brindará un espectáculo en ‘La casa de la salsa’. “Volvemos con la orquesta completa, así que estoy más que feliz”, mencionó.





