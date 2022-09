Magaly Medina presentó una respuesta sobre el testimonio de Tommy Portugal que comentó en el programa de Gisela Valcárcel, el cual indicaba que el programa de la ‘urraca’ “desune” familias. La conductora de televisión afirmó que el cumbiambero no ha querido recoger los resultados del ADN practicado a Mafer Portugal y él.

Frente a los comentarios de Tommy Portugal, Magaly Medina comentó sobre la actitud del intérprete de “Vivo por tu amor” sobre su hija. “En esta vida hay hombres que no son buenos padres, que no nacieron para ser padres, que no tienen las suficientes agallas de ser padres ”, manifestó en televisión.

Aunque, Magaly decidió expresar su indignación al revelar que Portugal no ha recogido los resultado de los exámenes de ADN. “No los ha querido recibir, tenemos su sobre, lo tenemos aquí en la oficina. Se le ha llamado infinidad de veces para entregarle (...) pero no los quiere ver” , indicó.

De igual manera, Magaly opina que la prueba de ADN sería de gran ayuda para que su hija no tenga el apellido de alguien más. Sin embargo, a Tommy Portugal no le interesa, según la conductora de televisión.

