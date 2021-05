Después de varios meses de guardar silencio con respecto a su vida privada, el cantante Toño Centella se animó a gritar su amor a los cuatro vientos por su esposa Johana Rodríguez, con quien retomó su relación de pareja y recientemente estuvieron de ‘luna de miel’ por la ciudad de Cusco, pero no compartieron ninguna fotografía juntos de su viaje, sin embargo, Trome tuvo acceso a una foto de la parejita disfrutando de su amor por la ciudad imperial.

Cabe mencionar que Toño y Johana han sido captados juntos en más de una oportunidad por el programa ‘Magaly Teve, la firme’, sin embargo, ninguno de los dos se animaba a hablar sobre la sonada reconciliación.

Sr. Toño, el programa ‘Magaly Teve, la firme’ sacó imágenes de su viaje a Cusco y se le ve muy feliz junto a Johana…

Me he mantenido en silenció (sobre su reconciliación) y me mantendré así porque todavía hay gente que habla, que me dicen cosas, pero yo solo les escucho y no les respondo.

Sé entiende que no desee hablar de su relación, pero es evidente que están contentos y felices…

Sí. Recién estoy recuperando el amor de mi esposa, sé que cometí muchos errores y no los pienso volver a cometer. Divulgué mi vida privada por cólera pero no pienso volver a hacerlo. De los errores se aprende.

¿Cómo es su relación ahora de pareja?

Estamos en una etapa de reconciliación muy bonita, estamos nuevamente, no nos ocultamos y por algo no han pasado más de 13 años que estoy con Johana. Estamos juntos desde que cumplió los 18 años, todos cometemos errores, pero el amor no se va de la noche a la mañana.

Entonces, ¿Hay la posibilidad de hacer una renovación de votos matrimoniales?

Podría ser, pero todos vestidos de blanco.

Acaba de recibir un reconocimiento de YouTube… ¿Por qué fue?

Es la primera vez que me dan esta placa y es porque llegamos a los 100 mil suscriptores en mi canal ‘Grupo Centella – Oficial’ de YouTube con mucho esfuerzo, pero sobre todo con el apoyo del público. (L.Gamarra)





