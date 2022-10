El cantante Toño Centella indicó que está en su mejor momento y alejado de los escándalos, además, no descartó la posibilidad de casarse por religioso con su pareja, Johana Rodríguez. “Considero que estoy en un buen momento de mi vida, estoy muy feliz por el trabajo que Dios me da, acabo de asociarme con unos amigos y mañana (hoy) vamos a inaugurar nuestro disco bar ‘Amnesia’ en Carabayllo. Además, he sido elegido como regidor de mi distrito, tengo el amor de mi familia y estoy alejado de los escándalos”, pronunció Centella.

¿Haces un ‘mea culpa’, tras los escándalos?

Quizá el culpable (de estar envuelto en escándalos) fui yo, por divulgar mi vida privada. Hice cosas que no debí, todos tenemos derecho a equivocarnos y yo lo hice. Me equivoqué, lo reconocí y ahora soy feliz.

¿Te veo feliz al lado de tu esposa?

Así es. Me apoya en todo, me da apoyo moral y cada uno respeta sus espacios.

¿Hay planes de casarse?

Ya estamos casados por civil, pero nos gustaría casarnos de blanco más adelante. De repente nos casamos por religioso, no lo descarto a un mediano plazo, pero ahora estamos enfocados en trabajar.

Por cierto, ya pararon los ataques de tu ‘comadre’, Magaly Medina...

Ya se la agarró con la otra ‘comadre’, pero que ellas sigan con sus cosas. Para mí, la única diva de la televisión peruana es Gisela Valcárcel, a quien le agradezco porque me apoyó mucho cuando mi madre falleció por el coronavirus. Ellos (producción de su programa) se encargaron de la incineración y gracias a Gisela tengo sus restos en un cofre de mármol en mi casa.

Entonces, para ti... ¿La única reina es Gisela?

Sí. Magaly tiene su mérito, pero la única reina es Gisela. Lo digo sin ofenderla (a Medina) porque la respeto y hace su trabajo.

¿Te llamaron de ‘El gran show’?

Sí, pero no acepté porque estoy trabajando a full. Tengo eventos los sábados y domingos. No es que no haya querido formar parte de su programa de Gisela, pero sinceramente... no iba a tener tiempo. Tengo muchos contratos de por medio.

¿Cómo te va en lo laboral?

Muy bien. Inauguro mi disco bar ‘Amnesia’ junto a mis socios y estoy contento porque he sido elegido como regidor. Voy a fiscalizar y pondré mano dura a las faltas que se puedan cometer en mi distrito. Todos los vecinos quieren un cambio, así que seré el primero en fiscalizar las cosas que se hagan mal.





