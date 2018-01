¿Tula Rodríguez quería besar a Guty Carrera? Mira lo que nos reveló [ENTREVISTA]

Tula Rodríguez aseguró que el beso que se dio con Guty Carrera, cuando grabaron el sketch de ‘Tulicienta’, es parte de la ficción y que él es un chico guapo, pero ella solo tiene ojos para su esposo Javier Carmona.



Tula, en el programa te estuvieron ‘vacilando’ y decían que el beso con Guty no estaba en el guion.

Ja, ja, ja... en el guion decía que tenía que haber beso como en todos los cuentos, ¿cuál es el problema? Es ficción.



Es parte del show...

Sí, claro. Soy actriz, con su poco de vacilada ja, ja, ja.



¿Y qué te ha dicho Javier?

Aún nada, porque no lo ha visto. Pero mejor, hoy (ayer) mismo hablo con él.

Dijiste que no pasa nada con Guty, que podría ser tu hijo.

Tiene la edad de los hijos de Javier. Debe estar por sus veintitantos y yo casi en los cuarenta.



¿Y a ti no te gustan los chibolos?

No, nunca. Además, solo tengo ojos para Javier.

Es que tú sabes que Guty es uno de los solteros más codiciados.

Pero no para mí. Es un chico guapo para las chicas solteras. Él está soltero y libre para las chicas de su edad.



