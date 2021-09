El último sábado 11 de septiembre, la conductora de televisión Tula Rodríguez reveló que su hija Valentina sería intervenida quirúrgicamente por una escoliosis. Ahora, la presentadora de “En boca de todos” habló sobre el estado de salud de su hija y dijo que la operación fue un éxito.

A través de sus stories de Instagram, Tula Rodríguez compartió una serie de videos desde la clínica donde operaron a su hija y aseguró que la intervención fue un éxito, y que Valentina viene recuperándose en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“A todos los que me andan preguntando: ‘y, Tula, que pasó con la operación de Valentina’. Gracias a Dios todo bien. Ayer la verdad es que estaba incomunicada, preocupada pero bueno, era lo normal”, manifestó Tula Rodríguez.

“Ella está en UCI, me han dicho que se va a quedar un día más, así que sea lo mejor para ella. Me quedé en la clínica, no me pude ir y por eso estoy con la misma ropa, pero ya que importa, primero es mi hija”, añadió en su video.

Tula Rodríguez confirmó que su hija salió bien de la operación que se realizó. (Foto: Captura de IG)

Por si fuera poco, la presentadora de “En boca de todos” agradeció los mensajes de aliento que recibió de parte de sus incondicionales seguidores en redes sociales.

“Gracias a todos por su preocupación, sus buenas vibras y solamente hay que esperar la recuperación, pero aquí andamos, confiadas en Dios que todo va a seguir saliendo bien. Ya estoy más tranquila porque la vi y está hermosa, un besote”, precisó.

