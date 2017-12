Tula Rodríguez tiene lista su mochila de emergencia

El terremoto sucedido en México, donde han muerto cientos de personas y más de 20 niños de un colegio, encendieron la alerta en algunas artistas del medio que son mamás, como Tula Rodríguez, Sofía Franco y Connie Chaparro. Además, destacaron la unión de los mexicanos y su solidaridad, que se vio plasmada cuando cantaron ‘Cielito lindo’, mientras rescataban a las víctimas del sismo.



“El martes no grabé (‘Cumbia pop’), estuve viendo las imágenes del terremoto de México y actualicé mis mochilas de emergencia, cambié algunas cosas que se habían vencido, como el atún, las galletas. Así que hice un video, que subí a mis redes, porque considero que como artistas tenemos una responsabilidad de comunicar y recomendar que deben estar preparados”, comentó Tula.



“Yo no recuerdo ningún terremoto, cuando pasó el último (en Ica en el 2007) estuve en Argentina. Lo mejor es la prevención, ya hice mi simulacro en casa. La gente que trabaja conmigo sabe que si ocurre un terremoto, agarra una mochila, mi esposo se encarga de Valentina y yo salgo con la otra maleta. Igual con mi familia, ya sabemos dónde encontrarnos. Lo importante es conversar, saber qué hacer, tenemos que estar alertas”, indicó.



Asimismo, Sofía Franco comentó que es bastante nerviosa y lo primero es la seguridad de su hijo.“Soy nerviosa, pero mi hijo es primero, en casa tenemos la mochila de emergencia y un plan de contingencia. Espero que no suceda nada cuando mi pequeño esté en el colegio”, comentó.



En tanto, Connie Chaparro, quien tiene un hijo de 6 años con Sergio Galliani, dice que también han tomado sus medidas de prevención.



“Nos hemos preparado con la mochila de emergencia, creamos un grupo de WhatsApp familiar y un punto de encuentro. Mi hijo nunca ha vivido un sismo y lo preparamos, pero sin asustarlo”, añadió.