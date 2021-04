Tula Rodríguez no pudo controlar su ira e indignación por la irresponsabilidad y falta de empatía de Yahaira Plasencia , Pancho Rodríguez y otros amigos y familiares al participar de una fiesta clandestina por su cumpleaños y donde el alcohol, la falta de protocolos y de distanciamiento social reinaba al momento de la intervención policial. La conductora de En boca de todos calificó la situación de una verdadera vergüenza, pues “no solo porque son personajes públicos, a todos nos provoca salir, a todos nos provoca tomar un trago, sí claro, somos humanos, pero enciérrate en tu casa. Si a ti te da la gana de hacerlo y te da la gana de hacer lo que quieras sin pensar en tu familia, hazlo tú”.

“A mí, lo que ellos han hecho me parece una vergüenza, la verdad es una vergüenza. Una pena y una vergüenza tener que ver compañeros, porque sí, son compañeros, que encima están con otra gente y dicen ‘no, que la mala influencia, los malos amigos’, no mi amor. Haz cumplido 27 años, eres una mujer grande, una mujer adulta y sabes completamente lo que está bien y lo que está mal”, sostuvo muy molesta.

Tula Rodríguez en un momento se quebró al recordar que por la pandemia del COVID-19 en Perú perdió a su madre. “Los que hemos perdido un familiar, los que sabemos lo que es perder alguien cercano por esto, sabemos lo que se siente. Realmente y cuando te escucho decir en las imágenes ‘tengo la bendición de tener a mis padres sanos’, quién como tu, yo no, yo tuve que perder a mi madre por esta situación, pero en mi caso fue porque yo trabajo y no tengo otra opción de poder trabajar para poder sostener a mi familia”

“Pancho y todos los involucrados, los invitados, la casa que se alquiló, todo, en qué cerebro, dónde estamos, tenemos más de un año de restricción y escucho, todos nos podemos equivocar, si. Pero en este caso estamos hablando de vidas, estamos en el pico de la segunda ola, se está hablando de una tercera ola. Además es lamentable que hoy incluso tu te vayas a un hospital, no hay camas uci, no hay oxígeno, no hay balones, incluso tenemos que ver la edad de la persona que está mal si se puede salvar o no”, agregó.

PIDE MÁXIMA SANCIÓN

Asimismo, la conductora de TV insistió en que debe haber una sanción laboral, moral y de todo aspecto . “Cuando hablo de esto no solo me refiero a Yahaira y a Pancho, sino a todos los involucrados de otra gente que hacen privados y otros compañeros que no solamente son artistas, sino que trabajan detrás de cámara. Todos los peruanos estamos en la obligación de quedarnos en casa y solamente salir para trabajar o por una necesidad médica o para la casa. Toda mala reacción tiene una consecuencia”

MAJU MANTILLA TAMBIÉN ALZÓ LA VOZ

Al inicio del programa, Maju Mantilla también se pronunció al respecto y sostuvo que la fiesta de Yahaira Plasencia fue una total irresponsabilidad y más porque miles de jóvenes la siguen. “Nosotros también quisiéramos hacer reuniones con nuestras familias, celebrar nuestros cumpleaños, de nuestros hijos, pero no se puede, no podemos. En lo va del año la PNP ha detenido a más de 13 mil personas en estas reuniones en pandemia. Lo que menos esperamos es ver a un personajes público involucrado en tipo de situaciones, con tantos seguidores, jóvenes y viéndolo infringir las normas sanitaria tiene como consecuencias una sanción y van a tener que asumir sus errores”.

