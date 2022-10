La conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez se dejó ver en el concierto del ‘Grupo Niche’ y aseguró que tiene la conciencia tranquila, al ser consultada sobre la sonada pelea entre Gisela Valcárcel con Magaly Medina, quien hace unos días reveló que la popular ‘señito’ le había confesado que Javier Carmona le había sido infiel con la también actriz.

Tula, tu nombre ha saltado en medio de la pelea de Magaly con Gisela... ¿Cómo lo has tomado?

He aprendido a enfocarme en las cosas que me suman, lo que no me suma, no le doy ni la importancia ni nada. Yo no veo (lo que dicen las personas) por estar tranquila y por salud mental. No es algo que me quita el sueño. Sé que siempre voy a estar expuesta porque soy artista, pero intento hacer mi vida normal, tan normal como que ahora no tengo ni una gota de maquillaje porque no ando pensando en lo que dirán. Soy feliz conmigo, con mi conciencia, con mi alma y mi corazón. Nada más.

Entonces, tienes la conciencia tranquila pues tú tienes tu verdad...

Estoy tranquila en general, creo que cada uno debe tener su verdad y su por qué. Yo tengo mi posición y deseo que les vaya bien a todos porque es lo que quiero también para mí.

En los últimos días se ha dicho que se le cayó la ‘careta’ a Gisela Gisela (Valcárcel)...

No sé. No tengo nada que decir.

Por cierto, mucha gente te quiere ver enamorada...

Siempre me preguntan (sobre el amor), pero no... Puede sonar cursi, pero con una hija adolescente... tengo todos mis sentidos en ella.

Entonces, ¿El amor no es una prioridad?

No. Sé que en el programa me vacilan (con el hecho de que se vuelva a enamorar), hasta yo lo hago, pero todo es parte del show. No me veo ahorita con alguien, sin embargo, el amor es impredecible. Es algo que no lo busco, no salgo pensando en eso, no me visualizo acompañada, lo único que quiero es salvaguardar a mi hija. Quizá estoy dejando mi parte de mujer, que tampoco está bien como me dice la psicóloga, pero bueno... eso se siente y es lo que deseo.

Mucha gente ha tomado con pena el hecho que se haya anunciado que ‘En boca de todos’ irá solo hasta el 28 de octubre...

Creo que todo cambio es importante, son cinco años en ‘En boca de todos’, es increíble como ha pasado tan rápido el tiempo, pero son retos que te toma la vida. Igual nos vamos siendo el programa líder en el horario, pero las empresas tienen que renovar como para dar un nuevo aire, así que lo estamos aceptando.

Por lo mismo que era el programa líder en el horario, sorprendió más aún la noticia... ¿A qué crees que se deba?

Creo que lo que Mariana (Ramírez del Villar) quiere es cambiar un poco el formato porque son varios años haciendo esto, de los cuales tengo acompañando los últimos cinco años, pero bien pues... Los motivos los tiene ella, así que solo tengo mi total agradecimiento.

Se comenta que el próximo año regresarían con un nuevo formato... ¿Han conversado contigo para que seas parte del nuevo proyecto?

No. Trabajo hasta fin de mes. Veamos lo que pasa el próximo año.

¿Te gustaría continuar en televisión?

Mira... hoy por hoy, soy un día a la vez. Laboralmente, lo que una quiere es algo estable, pero también soy actriz, hago eventos, así que nada. Trabajo no me va a faltar.

¿Te tomarás unas vacaciones?

Creo que estos dos meses (noviembre y diciembre) me vendrán bien porque el próximo mes es el cumpleaños de mi hija Valentina y hace años que no me tomaba el hecho de dormir hasta la hora que quiero. Yo entré al programa (‘En boca de todos’) casada y salgo viuda. Tengo muchas cosas para ordenarme, así que estos dos meses me vendrán bien. Estoy organizando un viaje, que es algo que no hago hace mucho tiempo. Lo que venga en enero o febrero se verá en la ruta.