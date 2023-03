FUERTE. La ‘Uchulú' reveló que fue víctima de un tocamiento indebido por parte de un cantante durante las grabaciones de ‘El reventonazo de la chola’. La influencer era uno de los artistas habituales que aparecían en el show de Ernesto Pimentel.

Etza Wong contó todos los detalles de lo ocurrido durante una transmisión en vivo que realizó por TikTok, donde cuenta con miles de seguidores.

“Estaba ensayando sin molestar a nadie, súper concentrada en mi guion y de la nada siento que alguien me da un palmazo en la nalga, súper fuerte. No les voy a decir que ha sido despacio, ha sido súper fuerte y los camarógrafos y la ‘Cholita’ vieron el palmazo que me dio el cantante”, indicó.

“A mi nunca me habían levantado la mano en la TV de esa manera, yo me sentí súper atacada, un poco faltó para responderle”, dijo. Asimismo, explicó que no dijo nada por respeto a la ‘Chola Chabuca’.

“Después que pasó todo me acerqué y le dije: “Una próxima vez que lo haga no voy a responder de buena manera” y que guarde cordura y respeto”, detalló.

¿Quién fue el cantante que atacó a La ‘Uchulú’?

La ‘Uchulú’ no dio el nombre de la persona que la tocó de forma indebida, pero sí brindó algunos datos sobre este cantante.

“Era alguien mayor que yo, una persona mayor. No me gustó lo que hizo y no les estoy mintiendo. Esto pasó en el set de ‘El reventonazo de la Chola’, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Pareja de Evelyn Vela se presenta como intelectual y empresario: “Mi madre es mayor que ella por 6 años”

Isabel Acevedo, ex de Christian Domínguez, se casó con Rodney Rodríguez: Así fue su boda

Gabriela Serpa sufre fuerte resbalón al jugar carnavales con elenco de JB en ATV: “Me dolió” [VIDEO]