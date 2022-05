Andrea Arana no se guardó nada y explotó contra Esto es Guerra luego que Johanna San Miguel le hiciera una incómoda pregunta a su compañera, Valeria Flórez, quien es una de las favoritas en el Miss Perú 2022. Y es que la popular ‘Chata’, de manera indirecta, cuestionó sus opiniones en ‘Un día en el mall’, programa que conducen ambas en Willax.

“No vamos a negar que la pregunta fue para hacerte pisar el palito y tal vez, dejarte mal”, dijo Andrea visiblemente indignada. “Claramente nos dimos cuenta que la pregunta fue para hacerte pisar el palito. No vamos a negar que Johanna San Miguel tiene mucha afinidad tal vez por Patricio Parodi y Luciana Fuster y, valgan verdades, están bien equivocados si creen que este tipo de comentarios que se realizan acá son de manera personal. Lo que se habla es lo que se ve y comenta de manera pública”, agregó.

Asimismo, aseguró que no tocan el tema fuera de su trabajo, en referencia a las críticas que le lanzan al popular ‘Pato’ y su actual pareja. “¿Ustedes qué cosa creen? ¿que salimos de acá y hablamos del tema? olvídense, eso no existe en nuestro radar, e sto es un trabajo, lo tenemos que hacer acá ante las cámaras y comentamos lo que todo el mundo comenta pero no es de manera personal, creo que ahí están confundidos”, dijo tajantemente.

Por su parte, Valeria Flórez aseguró que todos tienen derecho a emitir su opinión siempre que no se difame ni insulte a las personas. “Acá no se pone apodos a nadie”, agregó Andrea Aranda indignada.

Andrea Arana, conductora de ‘Un día en el mall’, no se contuvo y sacó las garras para defender a su compañera Valeria Flórez, luego de la incómoda pregunta que le hizo Johanna San Miguel.

VALERIA FLÓREZ LE CONTESTA A JOHANNA SAN MIGUEL

Valeria Flórez, una de las favoritas del Miss Perú 2022, estuvo esta tarde en Amor y Fuego y, como era de esperar, Rodrigo González y Gigi Mitre le consultaron sobre la incómoda pregunta que le hizo Johanna San Miguel en su presentación en EEG, cuando le habló sobre las críticas que recibiría siendo candidata por opinar sobre la vida privada de los demás, ya que ella tiene un programa de espectáculos en Willax.

“¿Cómo te sientes tras haber jorobado a la producción?”, le preguntó Gigi sobre la respuesta que le dio a la popular ‘Chata’. “No lo veo de esa manera, yo no he tenido la intención de... no me he fijado en eso, me he fijado en el apoyo del público. Estoy muy feliz porque muchas personas me respaldaron y me han colocado como una de las favoritas ”, acotó la también presentadora de televisión.

Sin embargo, Valeria Flórez reconoció que sí se mostró sorprendida por la diferencia de las preguntas con las demás candidatas, aunque considera que todas son válidas. Asimismo, invitó a sus seguidores a ver su programa en Willax.

“Quisiera invitar a la gente para que se tome el tiempo de ver el programa. Nosotras damos nuestra opinión sin ningún tipo de difamación. Nosotras no afirmamos o especulamos cosas, simplemente comentamos lo que a nosotras nos parece, según nuestro punto de vista”, acotó la candidata.

En ese sentido, aseguró que lo que se vive dentro de EEG está en el ojo público y ella, por su trabajo, debe comentar lo que sucede en la farándula. “ Yo con mi trabajo soy muy comprometida, me doy al 100%... son opiniones y las opiniones se tienen que respetar” , indicó.

