La modelo Valery Revello, esposa del futbolista Sergio Peña, rompió su silencio a través de una transmisión en vivo y respondió a la polémica sobre una presunta infidelidad a su pareja, quien milita en un club de Suecia.

En la reciente emisión del programa “Amor y Fuego” se revelaron algunas imágenes de Revello durante su live, donde algunos usuarios le preguntan si le gustan los ‘peloteros’, a lo que ella responde: “No, gracias. Next”.

Sobre las críticas en su contra, Revello dijo: “Solamente les mando muchas bendiciones, de verdad, de corazón. Espero que todo lo que me digan nunca se lo digan a ustedes”.

“Siempre me molestan. No sé, espero que la gente que me desea el mal, solamente les deseo que... Cuando uno está en paz con uno mismo no se preocupa por nada”, agregó la aún esposa del futbolista peruano.

Por otro lado, la modelo también fue consultada por su opinión acerca de Melissa Paredes; sin embargo, negó conocerla. Además, se mostró a favor de la relación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo.

“La verdad es que no sé quien es esa mujer, no puedo pensar nada de Melissa Paredes porque no la conozco. ¿Qué opinas de Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuba? Los amo a los dos, son lo máximo. Soy team ‘Gato’ Cuba y Ale”, señaló.

