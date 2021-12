Vanessa López señaló que está cansada que el padre de su hija, Carlos ‘Tomate’ Barraza no la deje tranquila y la agobie entablándole nuevas demandas, además, anunció que procederá legalmente con el cantante, a quien le recomendó que busque ayuda psicológica y calificó de psicópata.

Vanessa, a través de tus redes sociales te has evidenciado indignada por la nueva demanda que te ha entablado Carlos…

Él (Barraza) de frente manda demandas por todo. Me ha demandado tres veces, la primera fue por reducción de alimentos, luego por régimen visitas y ahora por maltrato psicológico hacia él y su hija. Estoy cansada de todo esto, él me demanda pero no adjunta que haya ido a un especialista o que compruebe que tiene daño psicológico.

Aparentemente las cosas se habían calmado entre ustedes, ¿por qué crees que te demandó?

No sé. Encima llega fin de mes y me descuenta el 50% de la pensión de mi hija porque me dice que se quedó 15 días con ella (hija) mientras que yo estuve de viaje. Entonces, yo también le tendría que cobrar los días que no ha ido a mi casa, que fue como un mes y medio, y me tuve que quedar con mi hija. Él me ve bien y me friega.

¿Le pedirías que te deje en paz?

Sí, pero no entiende. Si yo tuviera que demandarlo por daño psicológico… ¡el hombre estuviera donde!.

¿Tienes la predisposición de llevar la fiesta en paz?

Sí. Cuando estuve en Estados Unidos me comuniqué con él y hemos hecho video llamada. Hemos hablado normal y hasta me sorprendió la cordialidad que podía haber en ese rato. Es más, le comenté a mis amigas que ojalá que todo siga así, quisiera que encuentre una mujer para que deje de molestarme.

¿Crees que necesita ayuda psicológica?

Claro. Eso se lo ha dicho hasta su mamá cuando estábamos juntos. De repente no tiene una vida feliz, de repente no está conforme con lo que tiene a su alrededor y necesita estar en este tipo de cosas para llenar algún vacío que él tiene. Yo le pudiera haber demandado por deslizar que tenía otro tipo de trabajitos, por maltrato físico, psicológico… ¡imagínate!. A pesar de todo, no empecé nada porque no me gusta este tipo de cosas.

¿Piensas demandarlo?

A raíz de esto (nueva demanda), voy a proceder legalmente por maltrato psicológico y también tengo pruebas de un maltrato físico que se le hizo a mi hijo en algún momento. No entiendo cómo tiene los cojones y agallas de hacer algo sabiendo que se puede perjudicar el doble o que puedo mostrar otro tipo de pruebas. Me arrepiento de haberme casado, estuve 10 años con él, perdiendo mi tiempo con un hombre que es un psicópata.





