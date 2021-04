Vanessa López manifestó que tiene la predisposición de llevar la fiesta en paz con el padre de su hija, Carlos ‘Tomate’ Barraza y resaló que solo le interesa que el cantante le dé calidad de vida y tiempo a su pequeña Emiliana, a quien no ve hace más de dos meses.

Asimismo, se pronunció sobre las recientes declaraciones que dio el salsero, quien se presentó en el programa ‘Magaly Teve, la firme’ y anunció que continuará con el proceso legal en contra de su exesposa, tras seguir hablando de él y dejarlo mal parado. “Los dos firmamos un pacto de no agresión y de mutuo acuerdo. Si nosotros nos divorciamos es por algo. ¿Si ella me acusa de infiel? En un matrimonio a veces fallan las dos personas, no voy a entrar en detalles, pero fallamos los dos. Yo no he tenido nada con la señorita (María Gracia Polanco). Además, no tengo ningún problema que la madre de mi hija rehaga su vida, así como lo estoy haciendo yo. ¿Por qué la estoy enjuiciando? Porque sigue hablando de mí, dejándome mal, hay una conducta muy rara en ella porque cada vez que saco una canción o estoy a punto de entrar a un canal pasa algo y siempre sacando cosas del pasado. Así no puede existir una relación armoniosa”, declaró Barraza en entrevista con Magaly Medina.

Vanessa, ‘Tomate’ se presentó en ‘Magaly Teve, la firme’ y manifestó que continuará con el proceso legal en tu contra, pues sigues hablando de él y lo dejas mal parado...

No sé si va a seguir o no con el proceso. Él está acostumbrado a temas de papeleos y juicios, al igual que con su ex (Danuska Zapata). Él tiene un montón de tiempo para hacer esas cosas porque no ve a Emiliana, no la cuida, no está con ella y por eso tiene todo el tiempo, pero yo no. Yo tengo que cuidar a mi hija todos los días. En vez de ir al programa de Magaly para hablar sus cosas, también debería tomarse el mismo tiempo para venir a ver a su hija.

Tenemos entendido que no ve a tu hija desde hace más de dos meses… ¿No ha tenido la intención de ver a tu pequeña, tras superar el Covid- 19?

Cero. Ni llamada ni video llamada ni mensaje ni nada.

Entonces, se podría decir que solo está cumpliendo con la parte económica y no con la afectiva…

Exacto. Por eso debería dejarme tranquila. Jamás le voy a obligar a que venga a ver a mi hija, nunca le he prohibido que la vea y nunca lo haré.

Por cierto, ‘Tomate’ aseguró que no tiene problema en que rehagas tu vida sentimental y negó que te haya sido infiel…

¿Qué persona infiel lo va a aceptar? Yo cometí otro tipo de errores, pero no falté a mi matrimonio. Además, todo el Perú sabe cómo es Carlos.

¿Tienes la predisposición de conciliar con él y llevar la fiesta en paz?

Esto se puede arreglar de otra manera, Carlos tiene mi WhatsApp y mi número. Emiliana tiene un añito, ¿Cuántos años más piensa que se va a seguir peleando conmigo? Yo soy relajada, si él viene y pide disculpas, se soluciona. Ya no siento nada por él ni me interesa. Solo quiero que me cumpla con el papá que siempre me prometió ser desde el día uno que me embaracé. (L.Gamarra)





TE PUEDE INTERESAR: