Vanessa Terkes es ampayada con George Forsyth y esto dice de foto cariñosa 

Vanessa Terkes dijo que estaba alejada del mundo y que no sabía nada sobre el ampay que le hicieron, en el Cusco, al lado de George Forsyth, donde ambos se mostraron muy cariñosos.



“Estoy grabando, ni siquiera me dejan usar el teléfono, estoy como loquita... No sé de qué me estás hablando, ando desconectada del mundo, no sé nada, no he visto ninguna imagen”, expresó Vanessa Terkes.



Luego, al describirle el video, soltó una carcajada. “Ja, ja, ja... ¡Oh, my God (Oh, por Dios)! Qué buen chisme me cuentas, solo veo una foto abrazaditos nada más, no hay otra cosa”, detalló la actriz Vanessa Terkes, que participa en el programa ‘El Dorado’ al lado del exfutbolista de Alianza Lima.



(C. Chévez)

La actriz Vanessa Terkes fue ampayada muy cariñosa con el exfutbolista George Forsyth.



En las imágenes que mostró el programa ‘Amor, amor, amor’, se ve a la menuda actriz abrazando al conocido arquero. A su vez, se observa cómo Forsyth le corresponde con un tierno beso en la frente y la abraza.



El ‘ampay’ fue grabado en un restaurante de Cusco, donde ambos se encuentran -junto a algunas figuras más- grabando el programa ‘El Dorado’.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.