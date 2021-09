Durante la última gala de “Reinas del show”, Vania Bludau contó algunos detalles de su ruptura con el abogado Frank Dello Russo, con el que se comprometió en 2018, pero que no llegó a concretar su amor. Tras esto, también aprovechó para hablar de su actual pareja, Mario Irivarren, y elogió su relación.

En conversación con la prensa tras su gala en el programa conducido por Gisela Valcárcel, la modelo sorprendió al elogiar su amistad con Mario Irivarren. Además, señaló que siempre le tuvo mucho cariño desde que eran amigos.

“Me emocioné al ver las imágenes con Mario porque inclusive tengo más imágenes porque los dos somos de este medio. Me gusta mucho porque es una persona increíble. Como amigo siempre lo he tenido porque sé que es un chico 100. Yo siempre le he dicho: ‘te quiero como amigo, te amo como mi pareja’”, explicó Vania.

“De hecho que no es perfecto, porque nadie lo es, pero aprendemos los dos de muchas cosas. Me emociona mucho verlo. Estoy feliz con él... Ya no hay tibios, desde el día 1 con Mario es. Ni él ni yo estamos para perder tiempo, no en el sentido de querer casarnos o hijos, sino en el sentido de estar con alguien para jugar con sus sentimientos, su tiempo y no tratarlo como uno se debe”, añadió.

Cabe señalar que Vania Bludau forma parte de la segunda temporada de “Reinas del Show”, programa que se caracteriza por tener un nuevo formato y reglas. Las participantes deben enfrentarse en un versus constante para lograr asegurar un cupo en el reality de baile.

Esta semana, además del jurado compuesto por Morella Petrozzi, Santi Lesmes, Tilsa Lozano y Adolfo Aguilar, está también el panel de comentaristas denominados los “Especialistas del Show” conformado por Ethel Pozo, Janet Barboza y Julio Zevallos.

