La cantante Vernis Hernández contó que está ilusionada con un misterioso galán, sin embargo, resaltó que su prioridad siempre será su hijo y su carrera musical. “Inicio el año feliz, con trabajo y con proyectos que ya se están concretando. A finales de noviembre lancé mi tema ‘La reina’ y este mes ingresa a las radios, así que estoy más que feliz y agradecida por todas las cosas bonitas que se me están presentando en la vida. Además, este año grabaré un tema con un artista internacional y otro nacional”, expresó Hernández.

¿Anhelas encontrar el amor este 2023?

Estoy tranquila, soltera, sin compromiso, pero no aburrida. Lo que pasa es que no es nada formal como una relación o para decir que tengo una pareja formal, pero estamos ahí, como que conociendo y cada uno por su lado. Si se da, bien, pero sino… se disfrutó. No es del medio.

Entonces, se podría decir que estás ilusionada…

Estoy tranquila, enfocada en mi tema profesional y eso (conocer a alguien) no es impedimento para ser feliz. Lo único que deseo es que mi vida personal esté bien tranquila, estable, sin problemas y que me den mi espacio.

Se podría decir que deseas un amor bonito y no tóxico…

Lo tóxico para afuera. Lo que no quiero es volver a pasar por ese tipo de situaciones que viví antes. Sigo sanando internamente, creciendo como mujer y profesional. Sigo sanando heridas, así que necesito tranquilidad, en lo laboral y emocional.

¿Te gustaría tener otro hijo más?

A veces quiero, pero después veo a las mamás que empiezan de cero y retrocedo. Tener otro hijo sería paralizar mi chamba un año y medio. Yo estoy dando prioridad a mi carrera, desearía (tener otro hijo), pero no considero que no estaría preparada para empezar la vida maternal nuevamente.

¿Cómo ves la competencia en tu rubro de la salsa?

Hay competencia y por eso estoy haciendo cosas nuevas, pero siempre manteniendo mi línea musical y modernizándola. La competencia siempre es buena y se aplaude, porque nos ayuda a proyectarnos y hacer cosas mejores para el público. Sin embargo, yo soy la reina de la salsa peruana, es algo que me lo he ganado a pulso y he pagado mi derecho de piso hace muchos años atrás. He tocado en todos lados, demoré ocho años para tener una canción en la radio, he sufrido, pero estoy contenta de ser la pionera en el género de la salsa.





