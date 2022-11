La cantante Vernis Hernández estrena hoy su nuevo tema ‘La reina’ y manifestó que se siente identificada con su reciente material discográfico porque se considera una mujer plena y empoderada, además, resaltó que jamás ha necesitado tener un ‘padrino’ o ‘sugar daddy’ para crecer en el aspecto personal o profesional. “Mi nueva canción se llama ‘La reina’, es un regreso en todos los sentidos, como la reina de la salsa y dejando atrás la etapa mala que viví. Esta canción me identifica en todos los sentidos, en mi carrera, emocionalmente y en que ya no estoy en la etapa de sufrimiento. Me siento libre, sanando cada día, más fuerte como mujer y porque debo mantener sola a mi hijo de 13 años. Eso me anima e incentiva a seguir creciendo”, expresó la cubana, quien anunció que el estreno de su videoclip oficial será el 23 de noviembre por Radio Panamericana.

¿Te sientas una mujer plena?

Me siento orgullosa de mí misma porque cuando empecé el proceso de curación, fue difícil, sufrí depresión, ataques de pánico, no sabía qué hacer con mi vida o qué rumbo darle. Empecé de cero, salí del hueco y me siento empoderada.

Estás invirtiendo dinero en tu relanzamiento a la música... ¿Has tenido que romper en ‘chanchito’ o tienes algún ‘padrino’?

Llevo mi carrera sola, la inversión es mía y gracias a Dios que tengo productores que apostaron por mí. No tengo padrinos, se ha tenido que reventar en ‘chanchito’, pero esto es así. Trabajo desde los 14 años, siempre he sido independiente, las personas habrán pensado que el papá de mi hijo (Carlos González) me mantenía, pero siempre he trabajado y nunca me senté a esperar que la plata me caiga del cielo. Trabajé día y noche, así que todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo. No tengo a nadie que me regale un sol, en plena pandemia vendí dulces, mascarillas y varias cosas más.

Me comentas que actualmente eres padre y madre para tu hijo... ¿En quedó el proceso legal con Carlos González?

Le gané el juicio hace cuatro años, pero lamentablemente nunca ha pagado. Le he mandado ordenanzas de cobranza y no hay respuesta de él de ningún sentido. No sé nada de él, pero no he tomado medidas drásticas tal como meterlo preso. Lo podría hacer mañana mismo, pero mi hijo está grande, es adolescente y sabe lo que pasa. No quiero que mi hijo sea blanco de sus amigos ni que se sienta mal, así que estoy viendo que otras acciones tomar con mi abogado.





