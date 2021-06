La conductora de ‘América Noticias: Primera edición’, Verónica Linares evidenció su emoción y alegría luego de conocerse que Federico Salazar fue dado de alta tras vencer el coronavirus. “Yo no puedo hablar, somos muy cercanos, no quiero hablar, no quiero llorar, así que hable Alvina (Ruiz)”, sostuvo Linares con la voz entrecortada y mientras que le daba el pase a su compañera Alvina, que le envío sus mejores deseos al periodista y le pidió que regrese pronto a la conducción.

Verónica, te mostraste emocionada por la noticia de Federico Salazar…

Sí. No quería ni hablar.

La emoción te ganó, sobre todo si se trata de un compañero con quien compartes tantos años en la conducción…

Estoy feliz que haya sido dado de alta porque desde el momento que le detectaron Covid – 19 estaba muy preocupada. Estaba triste, pendiente de los dos (Federico y su esposa Katia Condos), tratando de dar ánimos en la medida de lo posible. Federico estaba internado, pero felizmente no llegó a estar tan mal. Ya le dieron de alta y ahora está en su casa. El doctor le ha dicho que se reincorpore (al noticiero) en una semana o semana y media. Volverá junto con Jimmy Chinchay (que también venció el coronavirus), creo que van a regresar en la misma semana.

¿Qué es lo que más extrañas de Federico? ¿Sus bromas?

Todo... porque con Federico nos matamos de risa todo el día o de cualquier tontería. Es el típico que hace chistes tontos y eso te da risa. Además, extraño conversar y rajar (risas). Somos amigos, es mi amigo de carpeta desde el 2003.

¿Desde hace 18 años que lo aguantas?

Así es (risas). Él dice que él me aguanta a mí, pero es al revés (risas). Nos aguantamos, nos matamos de risa, hablamos y también nos contamos nuestras cosas.

¿Qué mensaje te gustaría enviarle?

Que lo quiero mucho, que estoy muy feliz que las cosas hayan mejorado en su casa, los quiero mucho a los dos (Federico y Katia), los extraño bastante y espero estar juntos otra vez. Le voy a preguntar al Dr. Huertas si ya lo puedo abrazar, no lo abrazo desde la última vez que fue su santo.

SIN FECHA EXACTA.

En tanto, Trome se contactó, vía WhatsApp, con Federico Salazar, quien todavía no tiene fecha exacta para reincorporarse al noticiero de ‘América Televisión’.

Federico, me alegra saber que ya estás de alta y que venciste el coronavirus. Se te extraña en el noticiero... ¿Ya tienes fecha de regreso?

No tengo fecha, depende de la recuperación, estamos viendo con el doctor. Gracias, un abrazo.





TE PUEDE INTERESAR: