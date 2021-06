La conductora de América Noticias, Verónica Linares, reveló el pasado viernes 11 de junio que solicitará la vacuna contra el coronavirus porque posee un padecimiento incluido en la lista de enfermedades raras y huérfanas (ERH) del Ministerio de Salud.

A través de sus stories de Instagram, la conductora de noticias de América TV explicó que su compañera Rebeca Escribens bromeaba sobre las várices que padecía y que estas le produjeron una trombosis.

“Estoy muy muy contenta. Ustedes han visto cómo la Rebeca se burla de mí, de mis medias y de mis várices horribles. Hace cuatro años me dio una trombosis por una vena y me tuvieron que operar de emergencia, fue horrible. Por ese antecedente me voy a vacunar”, señaló.

“No se me había ocurrido mirar entre la lista que había aplicado el Ministerio de Salud y ahorita de casualidad se me ocurrió ver. Llamé a mi doctor cardiovascular y me dice: ‘Sí, claro’. Voy a hacer el documento con el código de la enfermedad y el lunes me voy corriendo a vacunar”, añadió en sus stories de Instagram.

Verónica Linares reveló que solicitará la vacuna contra la COVID-19.

Si bien no especificó cuál era el suyo, la lista de Enfermedades raras y huérfanas del Ministerio de Salud contempla dos padecimientos de este tipo: trombocitemia esencial y trombofilia primaria.

Como se recuerda, Federico Salazar, compañero de Verónica Linares en la conducción de América Noticias, recientemente superó el COVID-19 tras ser hospitalizado. Aún se desconoce su fecha de retorno al programa.

VIDEO RECOMENDADO

Las caídas más polémicas en los programas de Gisela Valcárcel