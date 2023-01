La pareja de Kike Suero, Vicky Torero, manifestó que tiene conocimiento que el humorista tiene una hija no reconocida y espera que pronto pueda dar con su paradero para que formen un lazo familiar.

“ Estaba enterada que Kike tenía una hija no reconocida aún, él ya me había contado y cuando me toca el tema lo siento apenado porque no puede compartir con ella ni tampoco reconocerla legalmente. Lo único que deseo es que la pueda encontrar para que disfruten de padre e hija. Le he recomendado que la busque y que no se quede de brazos cruzados porque una hija es una hija. Los hijos no son un juguete como para dejarlos. Sé que la buscará y espero que pronto dé con su paradero. Kike sería el más feliz si da con su ubicación”, precisó Torero.

Asimismo, resaltó que Kike Suero es un buen padre con sus hijos, a pesar que en más de una oportunidad ha sido cuestionado sobre su rol. “ Por más cosas que hayan dicho de Kike... él es un buen papá. Podrá ser lo que sea, pero jamás diría que es un mal padre . Me consta que siempre se preocupa por sus hijos, está pendiente de que no les falte nada y no solo a los menores, sino también a los mayores”, precisó Torero, quien añadió que aún no tiene planes de agrandar la familia con Kike Suero. “Estamos contentos con nuestro hijo y disfrutando de nuestra etapa de padres, pero no he pensado en tener otro bebé. Los hijos son una bendición de Dios, pero no se pueden traer al mundo así nomás. Hay que darles calidad de vida y estar pendientes de su crecimiento, así que no hay planes de encargar otro bebé. Mi prioridad ahora es mi trabajo y mi familia”, señaló.

De otro lado, contó que acaba de debutar en la actuación en la serie ‘Bonita familia, venganza y poder’, donde interpreta al personaje de ‘Esmeralda’.

“ La serie ya se estrenó hace tres semanas en canales de Arequipa, Trujillo y varias ciudades de la selva . Es mi debut, es la primera vez que actúo en una serie, pero anteriormente ya he hecho teatro e impro con Germán Loero. No soy ninguna improvisada porque he estudiado y me sigo preparando para dar lo mejor de mí. Estoy feliz porque la producción está bien hecha y ha quedado bonita. Mi personaje se llama ‘Esmeralda’, que es una mujer empoderada y que llega a la capital para hacer negocios”, sostuvo Torero.