Víctor Hugo: “Espero que Aldo Miyashiro y Érika Villalobos sigan juntos”

Después que Érika Villalobos no descartara la posibilidad de que exista una reconciliación con Aldo Miyashiro tras la infidelidad del padre de sus hijos con Fiorella Retiz, el reportero de ‘La banda del chino’, Víctor Hugo Dávila, espera que la actriz y el conductor puedan seguir juntos por el bienestar de su familia.

Víctor Hugo, Érika dio unas declaraciones al programa ‘Amor y fuego’ y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación con Aldo...

Puedo ver y leer muchas cosas, pero siempre he dicho que en el problema de una familia o una cuestión muy personal... los terceros sobramos.

¿Esperas que reina la unión familiar en su hogar?

Siempre espero que la familia esté unida. Me pasó a mí (que fue infiel a su esposa) y lo que más hice fue luchar por mi familia. Sé cómo se vive, cómo se siente y Aldo es un gran tipo. Es una persona a quien queremos muchísimo en el programa (‘La banda del chino’), lo respetamos como jefe y lo que nos haría más felices a todos es que estén juntos. Deseo lo mejor para Aldo y su familia.

¿Consideras que ya deben parar con el cargamontón contra Aldo?

Es un tema de todos, de la gente que quiere opinar, de los que se quieren meter como si fueran jueces o partes, o como si fueran las almohadas de las parejas. Se respeta lo que opinen, pero de ahí a que lo comparta... no.

Asimismo, Víctor Hugo Dávila asistió el fin de semana al concierto de Alexander Abreu y Los Van Van realizado en el ‘Arena Perú’, donde llegó junto a unos amigos, sin embargo, resaltó que salió con el permiso de su esposa Karina Gonzáles.

“Soy fanático de ‘Los Van Van’, a todos sus conciertos que he ido nunca he podido quedarme hasta el final, así que ahora he venido a vacilarme un rato”, precisó Dávila.

¿Tu esposa te dio el visto bueno para salir?

De todas maneras, sino no salgo. He venido con mis patas del barrio, que son mis patazas. Ella (esposa) tenía un tono con mis chibolos, así que me dijo: ‘Vete, vete’. Además, sabe que estoy con mis patas de confianza y la pasaré chévere.

