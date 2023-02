El cantante Víctor Yaipén Jr. confía que mejore la salud de su padre, Don Víctor Yaipén, quien padece de los riñones y el año pasado sufrió la amputación de sus dos piernas por la diabetes que tiene.

“ Mi papá ha mejorado anímicamente, él sigue siendo el jefe de ‘Orquesta Candela’, nosotros seguimos trabajando para él y eso lo mantiene bien , pero el domingo fue internado pues tiene cuadros porque los riñones ya no le funcionan bien. Lo cuidamos como oro porque mi padre es más que eso y lo amamos mucho”, comentó Víctor Jr.

¿Está internado o en casa?

El domingo fue internado porque recayó por los riñones, pero ahora ya está en casa y siendo cuidado por la familia. Entra al hospital de vez en cuando, pero tratamos de mantenerlo en secreto. Sus riñones están mal, lo dializan y tiene complicaciones, pero él sigue sonriendo a pesar de todo. Lo bueno de mi padre es que tiene vitalidad, tiene muchísimos proyectos y espero que haya Víctor Yaipén por muchos años más.

Tu padre estuvo muy delicado de salud el año pasado...

Así es. El 2022 ha sido un año muy fuerte para mi familia, mi padre perdió las piernas y se complicó su salud. El hecho de no hacer las cosas por sí mismo o acostumbrarse a una nueva vida… fue súper difícil, pero mi padre lo ha sabido asumir muy bien. Los primeros meses fue súper difícil (después de la operación), pero mi papá no decayó porque estamos a su lado. Él no se siente solo mientras que tenga el apoyo de su familia.

¿Has pensando en hacerle un homenaje a tu padre?

Claro. El año pasado le rendimos homenaje en Chiclayo, pero este año será en Lima. Le haremos un homenaje a Víctor Yaipén en vida, estamos con todos los preparativos, contaremos con artistas nacionales e internacionales, así que será todo a lo grande. Aún no tenemos la fecha exacta porque queremos que mi padre esté al 100%.

¿Qué novedades se viene con ‘Orquesta candela’?

Acabamos de lanzar un nuevo videoclip que se llama ‘No es por acá’, es lo nuevo de ‘Orquesta Candela’. En el video tenemos invitados especiales tal como Carlos Lozano, los actores de ‘Asu mare’, Giulliana Rengifo, Arturo Chumbe, entre otros más. Estoy contento porque hemos lanzado un videoclip después de medio año y por lo mismo que estuvimos enfocados en la salud de mi padre.