¿QUÉ PASÓ? Gian Marco se contactó en vivo con el programa “En boca de todos” para promocionar su próximo concierto en el Perú, que se realizará el 16 de julio. No obstante, Tula Rodríguez se animó a realizarle una broma cuando lo estaba presentando.

“En este momento importante de mi vida, el hombre más guapo, galante, importante, seguro imponente se llama: Christian Meier” , dijo la conductora, lo que desató la sorpresa de sus compañeros y el propio cantante, la misma Maju Mantilla le dijo: “Noooo, tenías que decir Gian Marco”.

Gian Marco le prohibió entrada a su concierto a Tula Rodríguez luego de ser ‘trolearlo’

Luego del divertido momento, Gian Marco anunció que la fotografía de Tula Rodríguez sería pasada a todo el personal de seguridad del Estadio Nacional para prohibirle la entrada a su concierto.

“Quería decirles que este 16 de julio tenemos un concierto hermoso. Por si acaso, habrá una foto de seguridad de Tula Rodríguez para que le prohibían la entrada al estadio. Toda la gente de seguridad va estar alerta si la ven a Tula (...) (¿Así pague mi entrada?) No, tampoco, no te la van a vender tampoco”, señaló.

Gian Marco es ‘troleado’ EN VIVO por Tula Rodríguez (Video: América TV)

Tras ello, sus compañeros del programa le pidieron que se rectifique, a lo que Tula Rodríguez rápidamente señaló: “Yo he dicho que el más guapo es Christian Meier, pero el que se roba mi corazón, el que me quita el sueño, el que me altera, eres tú Gian Marco”.

Tula a Gian Marco: “Tú no tienes ningún pelo de tonto”

A pesar de lo dicho, Tula volvió a bromar con Gian Marco y lo retó a que venga al programa para que le diga todo “en su cara pelada”. “ Te lo voy a decir (…) Tú no tienes ningún pelo de tonto y tú sabes que te quiero…” , le dijo, desatando la risa del cantante y sus compañeros.