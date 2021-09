La modelo Xoana González alarmó a sus seguidores al compartir un video donde se dejaba ver una pequeña barriguita, sin embargo, la argentina aclaró que no está embarazada y señaló que ha descartado la posibilidad de convertirse en madre junto a su esposo Javier, con quien en noviembre cumplirá un año de casados.

Xoana, publicaste un video y tus seguidores creen que estás embarazada... ¿Es verdad?

No estoy embarazada, simplemente que comí de todo. Se nota que la depresión hizo que me pegara un atracón y me dieron ganas de comerme todo. La semana pasada fueron días difíciles (porque murió su gatito), pero no sé por qué la necesidad de verme embarazada. No es un deseo que yo quiera, pero creo que la gente no lo entiende ni respeta la decisión de los demás. Muchos años dije que me moría por ser madre, pero me fui amando, entendiéndome y pasó que tenía una idea de la maternidad que no era.

¿Qué hizo que cambiaras de decisión?

En mi luna de miel buscaba la posibilidad de tener mellizos vía in vitro, fueron pasando los días y nos dimos cuenta que (ser padres) es muchísima responsabilidad, sacrificado y angustiante de alguna manera. Siento que no estoy capacitada para eso y está bien aceptarlo. Priorizo mi salud mental a vivir 100 mil emociones por día (al ser mamá). Prefiero mi paz mental y no esos sobre saltos de que se cayó o que le picó una hormiga (al bebé). Ese estilo de vida no es para mí, lo que pensaba de la maternidad es el 10% de lo que es en realidad. Me saco el sombrero por las mujeres que pueden hacer (ese rol), pero me siento más útil dando amor de otra forma a los gatitos por ejemplo. No traería más seres humanos al mundo, adoptaría. Hoy por hoy me siento feliz así, dándole amor a seres que ya están en el mundo.

¿Sientes alguna presión?

Entiendo que mis seguidores están muy romantizados, lo entiendo y lo respeto, pero no quiero eso (tener hijos) para mí. No estoy preparada y quiero que mi utilidad en el mundo sea diferente en vez de traer más personas al mundo. Además, sería muy irresponsable de mi parte traer un niño al mundo cuando sus padres son actores porno, no estaría bien cargarle toda esa mochila de prejuicios por la sociedad. Prefiero adoptar en vez de traer un niño al mundo, es la decisión que hemos tomado con Javier. Además, mi esposo se hizo la vasectomía hace tres meses, decidimos no tener hijos y lo vamos a mantener así. Es lo más maduro, hay que asumir las consecuencias y decisiones.





