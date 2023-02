Pese a que Xoana González y Javier González triunfan en OnlyFans, el esposo de la argentina le reclamó por las temáticas de los videos que realizan, la “queja” se realizó en JB en ATV, durante la secuencia “Las 5 cosas que no me gustan de ti”.

“(Xoana: Lo que no me gusta es que no te gusta usar todos los disfraces que te pongo) Me haces disfrazar de...miren la última vez me hizo disfrazar de Pinocho”, expresó.

Ante ello, Jorge Benavides no dudó en vacilar a la pareja: “Aquí la pregunta es: ¿Dónde estaba la nariz de Pinocho?”.

Esposo de Xoana González revela que se “sacrifica” haciendo videos para OnlyFans

En otro momento, Javier González echó a su esposa y afirmó que terminó con hernias debido a que le hace realizar “poses raras” para sus videos en OnlyFans.

“Estoy yendo al quiropráctico (...) Yo me adapto nomá, alguien se tiene que sacrificar pues”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Andrea Llosa habla de Fernando Díaz y su fuerte amistad: Si su esposa no está, yo asumiría su lugar

Andrés Hurtado arremete contra Alfredo Benavides EN VIVO: “Eres un imb..., te fuiste y me dejaste acá”

Pía Copello se pronuncia por acogida de su programa ‘Mande Quien Mande’: “La gente es muy exigente”