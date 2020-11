Xoana González y Javier González Olaechea unieron hoy sus vidas en matrimonio en una discreta ceremonia en Miraflores. La argentina se mostró muy feliz de haber encontrado al amor de su vida y compartir ese momento al lado de sus familiares y amigos muy cercanos. Pero ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nació la historia de amor de esta peculiar pareja? ¡Aquí te la contamos!

Xoana González y Javier González Olaechea se conocieron por esos azares de la vida, en instantes que ninguno de ellos se imaginaba siquiera que iban a conocerse o que sus caminos se iban a cruzar gracias a una pizza la noche de un viernes del 2019.

Él dueño de una pizzería y panadería, trabajador, administrador de empresas de 35 años ya estaba a punto de retirarse a su casa, cuando de pronto recibió una llamada para un pedido de pizza por canje. Como no estaba el repartidor del local él se ofreció a llevarla a la dirección que quedaba camino a su casa.

“El pedido es para Xoana González, yo no tenía idea de quién era ella, porque no soy muy pegado a las redes sociales, así que me ofrecí a llevar el pedido”, dijo Javier en el programa de Magaly Medina.

Ya en el edificio, quiso dejar en recepción el pedido de Xoana, pero ella le respondió “no te vayas, quédate a comer tu pizza”. Él subió al departamento de la modelo, quien la abrió la puerta y el flechazo fue inminente.

“Lo vi y dije: ‘ala, dame dos’. Ese día no tenía ni agua en mi casa. Después fui a hacerle cherry a la panadería”, dijo entre risas Xoana, confesando que se enamoró a primera vista del empresario.

La argentina también señaló que en un primer momento no pensó que él era el dueño de la pizzería a la que ella le hacía los anuncios. “Yo pensaba que era el repartidor”.

CÓMO SE CONQUISTARON

Xoana y Javier indicaron que desde el día uno que se conocieron por primera vez no han dejado de ver. “El día que la conocí, me llamó mucho la atención su sensibilidad artística y personalidad. Eso me enganchó”, señala el empresario.

Desde ese flechazo, Xoana no dejó de escribirle a Xavier e incluso le dijo por whatsapp si creía en el amor a primera vista, a lo que el muy calmado Javier solo la dejó en visto, pero decidió apostar por ese amor y recibir todo el 'paquete completo".

En una entrevista a Trome , a solo unos meses de conocerse, Xoana sostuvo que estaban juntos y que Javier se había convertido en su “cable a tierra”, pues con él soñaban formar una familia y vivir una vida juntos.

“Es loco volverse a enamorar, ya no creía más en el amor y había perdido todas las esperanzas, pero lo vi y me dio ganas a proyectarme a muchas cosas”, manifestó Xoana González.

“Conocerla fue algo inesperado, no estaba en mis planes porque había salido de una relación larga. Estaba enfocado en mis negocios, pero las personas aparecen en el tiempo que tienen que aparecer”, recalcó Javier.

AMBOS ESTUVIERON CASADOS

Tanto Xoana como Xavier tuvieron malas experiencias con sus anteriores parejas y sentían miedo de exponer su relación o que algo pueda arruinar lo bien que la estaban pasando, pero en el caso de la modelo no tenía temor de aportar por el amor nuevamente.

“Con él no sentí miedo ni tampoco que las cosas iban demasiado rápido. Sentí que lo conocía de toda la vida. Estamos súper bien, Javier es una persona que me da tranquilidad y me inspira mucha paz. Es muy centrado, me habla de los límites y me hace ver las cosas. Es mi ‘cable a tierra’, siento que le pongo una pizca de locura a su vida y él pone centralidad a la mía”, agregó la modelo.

En cambio, Javier, quien estuvo casado por 10 años, sostiene que el hecho que Xoana sea una persona pública sí le hizo tener cierto temor, porque todo se magnifica. Sin embargo, con el tiempo todo fue cambiando.

AHORA FELIZMENTE CASADOS

La feliz pareja contrajo nupcias la mañana del 10 de noviembre en la casa de la juventud de Miraflores rodeados de sus amigos y familiares cercanos. Minutos antes de la 1 de la tarde, Xoana González llegó acompañada de su novio al local donde se realizó su matrimonio civil.

“Para mi es importante tener familia dentro de un matrimonio y no en un noviazgo, soy romántica”, dijo Xoana González quien reveló que su luna de miel será en Punta Sal, donde también se realizará una ceremonia simbólica.

Xoana González se casó con su novio Javier González - TROME (Video: Lady Gamarra)