El lunes 13 de septiembre Star+ estrena en exclusiva la serie “Y: The Last Man” con los primeros tres episodios. Luego, un nuevo episodio todos los lunes, a través de dicha plataforma.

¿De qué trata “Y: The Last Man”?

Basada en la aclamada novela gráfica de Brian K. Vaughan y Pia Guerra. “Y: The Last Man”, compuesta por diez episodios de una hora, atraviesa un mundo postapocalíptico en el que un cataclismo diezma a todos los mamíferos que poseen un cromosoma Y, menos a Yorick Brown (Ben Schnetzer, “Goat”) un hombre cisgénero y su mono mascota. La serie gira en torno a los sobrevivientes en este nuevo mundo y su lucha por restablecer lo perdido y por la oportunidad de construir algo mejor.

“Y: The Last Man” está protagonizada por Diane Lane como la “congresista Jennifer Brown”, Ashley Romans como la “Agente 355”, Ben Schnetzer como “Yorick Brown”, Olivia Thrilby como “Hero Brown”, Amber Tamblyn como “Kimberly Cunningham Campbell,” Marin Ireland como “Nora Brady,” Diana Bang como “Dr. Allison Mann,” Elliot Fletcher como “Sam Jordan” y Juliana Canfield como “Beth Deville.” Todos los episodios de la temporada son dirigidos por mujeres y la producción ha asignado un número significativo de empleadas y jefas de departamento, incluyendo diseñadora de producción, diseñadora de vestuario, directora de casting, editoras y más.

Desarrollado para televisión por Eliza Clark, quien se desempeña como showrunner y productora ejecutiva, junto con Nina Jacobson y Brad Simpson, Mari Jo Winkler-loffreda, Brian K Vaughan y Pía Guerra. Coleman Herbert es coproductor ejecutivo y Nellie Reed y Anna Beben son productores.

“Y: The Last Man” es una serie de historietas de ciencia ficción de 60 volúmenes que comenzó a publicarse en el 2002. Recibió 3 Eisner Awards y fue nominada al primer Hugo Awards por Mejor Historia Gráfica por “Y: The Last Man, Volumen 10.”