El conductor de TV, Yaco Eskenazi, fue invitado al programa “América Hoy” para hablar sobre el nacimiento de Leo, su segundo hijo con Natalie Vértiz. El presentador y exchico reality se conmovió al hablar de sus hijos.

Según explicó Eskenazi, este es uno de los momentos más felices de su vida. Además, reveló detalles del proceso que afrontó Natalie Vértiz desde que se enteró de su embarazo.

“De hecho no estoy durmiendo como antes, pero me da vergüenza decir que no duermo al ver que la que de verdad no duerme es Natalie. Yo soy más bien de hacer una siesta en las tardes, pero es Natalie quien literalmente no duerme”, contó Yaco.

“El amor se multiplica, uno piensa que ya ama mucho, pero después de ver momentos y vivir situaciones como la del sábado, ver a Natalie con todo el proceso del embarazo y parto, es fuerte, y agradezco a la vida que me regaló una mujer con Natalie. La amo”, añadió.

Asimismo, Yaco Eskenazi también contó la divertida anécdota de cómo escogieron el nombre del pequeño Leo Eskenazi Vértiz. Según dijo, no fue él ni su esposa quien decidió, sino su primer hijo Liam.

“Lo del nombre fue súper, no dábamos con el nombre. Habíamos pensado Noah, Emil, Milán y nada, en un momento pensamos en León y, para mí, mi primer león es Liam, sentí que le íbamos a quitar protagonismo y no. El día que estábamos en la sala de parto hicimos una videollamada con Liam y nos preguntó: ¿Cómo está Leo? y quedó”, reveló Yaco.

