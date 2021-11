La cantante de salsa Yahaira Plasencia aprovechó una conversación con la prensa para enviar un consejo a su compañero en “El artista del año”, Elías Montalvo, tras ser nuevamente sentenciado en el programa.

La intérprete de “Y le dije no” aseguró que ella ha vivido algo similar y enfrentó muchas críticas a lo largo de su carrera; sin embargo, le aconsejó al joven integrante de “Esto es guerra” que se enfoque en la competencia y deje todo en manos de Dios.

“Elías (Montalvo) lo quiero un montón, él lo sabe. Que siga adelante, que no se rinda. Sé que es difícil cuando te llega todo muy rápido, el cargamontón, las críticas, cuando te juzgan tanto a veces uno no sabe cómo actuar. Yo he estado internada, con depresión y he querido dejar todo, pero gracias a Dios y mi familia pude salir de eso. Recomendarle que ore mucho, que su fe esté puesta en Dios y va a salir”, señaló.

‘SIN PALTAS’ CON ESTRELLA TORRES

Por otro lado, Yahaira Plasencia también habló sobre la reciente gala de “El artista del año” y resaltó el talento de Estrella Torres, quien logró vencerla en el versus de canto. Además, resaltó que no se considera la mejor, pero si se esfuerza puede hacer un buen show.

“Yo me sentí súper bien, de repente los nervios, pero me sentí bien y tranquila... Estrellita es linda, también estaba súper nerviosa, pero nada contenta y felicidades para ella, canta lindísimo. Yo estoy aquí para aprender, seguir disfrutando de la música”, señaló Plasencia.

“Yo creo que mi plus es el baile, combino las dos cosas y creo que sale una artista completa. No soy la mejor bailarina ni la mejor cantante ni la mejor actriz, pero las tres cosas que tengo siento que las puedo juntar y hacer un buen show”, agregó.

