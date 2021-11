Yahaira Plasencia le ‘mandó su chiquita’ a Claudia Serpa, por quien votó para que se vaya a sentencia en ‘El artista del año’, y afirmó que la integrante de ‘El reventonazo del Chola’ solo se paró a cantar una balada.

Mientras que Claudia aseguró que la salsera votó por ella porque es su competencia directa.

“He visto la presentación de cada uno de mis compañeros y esto es ‘El artista del año’, canto, baile, musical, show todo en un solo paquete. No todos los han hecho, entonces esto va porque yo lo he visto así”, dijo Yahaira mostrando la pizarra con el nombre de Claudia Serpa, quien en ese momento le lanzó una ‘miradita’ de fastidio.

Una vez que terminó la gala la ‘reina del totó’ aclaró que no tiene nada en contra de Claudia.

“Mi voto fue para Claudia porque solamente vi una balada. Yo quiero entender bien el formato y lo que se está pidiendo aquí es baile, canto, todo eso. Yo estoy tranquila, no tengo nada en contra de nadie. Claudia me parece una gran cantante, la he visto también bailar, es supercompleta, pero creo que hoy, al igual que Christian (Domínguez) no era para que cante una balada”, indicó.

De otro lado, agregó: “Yo he venido acá a disfrutar, aprender, divertirme y vencer mis temores”.

Por su parte, Claudia afirmó que Yahaira la ve como una competencia directa y por eso quería mandarla a sentencia.

“Yahaira puso mi nombre. Bueno, es parte del momento, supongo de la estrategia. Tienes que sentenciar a una competidora que sea fuerte, que sea tu competencia”, manifestó.

