¡NO ES SU FUERTE! Yahaira Plasencia fue invitada al programa de “En esta cocina mando yo”; sin embargo, la salsera aclaró desde un inicio que no es buena cocinando y por eso, incluso, pidió perdón a su madre.

“Mamá si estás viendo esto perdóname, tú sabes que yo no nací para la cocina, voy hacer todo lo posible” , expresó.

La ex de Jefferson Farfán tuvo que preparar un tiradito marino y arroz con mariscos. No obstante, al abrir el plato del pescado no pudo evitar mostrar una cara de desagrado ante el olor.

Yahaira Plasencia no pudo diferenciar el kion del ajo

La intérprete de “La cantante” se enfrentó a Pedro Loli y fue emparejada con Lucia de la Cruz. En un momento, Yahaira confundió el kion con el ajo y la criolla no dudó en gritarle.

“Tíratelo en la cabeza para que veas cuál es (…) Te voy a quitar el nombre de la ‘Patrona’, así que ponte las pilas”, manifestó.

