La India llamó 'vedette' y 'bailarina' de salsa a Yahaira Plasencia y ella le responde así | FOTOS

La India se encuentra en nuestro país para el concierto que dará hoy sábado junto a otras estrellas de la salsa, entre ellas Daniela Darcourt a quien no dudó de llenar de elogios y resaltar su calidad vocal y su talento. Sin embargo, al ser interrogada sobre Yahaira Plasencia , la cantante de 'Vivir lo nuestro' no tuvo buenas referencias de ella y la tildó de 'vedette' y 'bailarina de salsa'.



" Ella es muy talentosa, pero es más de bailarina y de vedette. La salsa no es de vedette, es de respeto y de salón. La Lupe (salsera cubana) una mujer muy sensual, nunca la veían en pantys, ni brasieres, pero transmitía mucha sensualidad. Celia era amor, ella ni siquiera era de sacarse los zapatos en público. Las mujeres deben saber que no se vende sexo, sino talento", dijo La India

"Hay mujeres que piensan que con el sexo lo venden todo, pero no en la salsa. Este es un mundo muy difícil, porque acuérdate que es un género de hombres y para que las mujeres puedan ganarse el respeto del público hay que saber vestirse, uno puede ser sensual pero no tiene porque mostrarse todo", agregó la boricua a un medio local.

En tanto, los fans de Yahaira Plasencia defendieron a la salsera y criticaron a La India y la acusaron de colgarse de alguien mediático en este país para atraer prensa a su espectáculo de hoy.



YAHAIRA RESPONDE



La salsera, atenta a los comentarios de La India, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía que acompaña con el texto 'Hoy me motivaron mucho más con esta frase , VAMOS PA LANTE!". Así Yahaira Plasencia responde a la puertorriqueña.



Mientras que sus seguidores la siguen apoyando en su carrera.