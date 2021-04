INDIGNADO Y DECEPCIONADO. Nicola Porcella , que en estos momentos se encuentra preocupado por la salud de su papá que sigue luchando contra el coronavirus, escribió en sus historias de instagram y texto en el que demuestra su indignación, molestia y decepción hacia las personas que estuvieron presentes en la fiesta de cumpleaños , entre ellos la misma Yahaira Plasencia , Pancho Rodríguez, sus hermanos y amigos que él también conoce.

Nicola aclaró que no es ningún santo, pues sabe en los problemas en los que se metió en el pasado por su mala cabeza, “pero mis errores los pagué yo, pero estos errores lo pagan los demás”. Sin embargo, esta situación debido a la pandemia del COVID-19 en el Perú hace que alce su voz de protesta contra quienes no acatan las normas dadas por el gobierno para evitar la propagación del virus que ya ha causado miles de muertes y sigue manteniendo en vilo a miles de familias en todo el país.

“Todos los días leo fallecidos por COVID, tengo a mi papá que todavía no entra en sí. Esto es lo más irresponsable que he podido ver y me da pena porque conozco a mucha gente que estuvo ahí y les tengo mucho cariño, pero también sé que por culpa de esa gente muchos se contagian y pagan las consecuencias de estos actos. Qué decepción, la verdad”, escribió en Instagram, Nicola Porcella.

El exchico reality, que se prepara para el estreno de su programa online hoy sábado, en otro post también llamó la atención de las personas que siguen pensando que el virus nunca va a llegar a su vida y siguen actuando como si la enfermedad jamás tocará su puerta o la de algún familiar.

“Mientras los muertos no sean tus muertos, nunca entenderás la gravedad de lo que estamos viviendo”, agregó.

ESCONDIDA EN MALETERA

Las nuevas imágenes divulgadas por el programa ‘Amor y Fuego’ mostraron a una Yahaira Plasencia escondida en la maletera de un auto con el que pretendía evadir su responsabilidad por haber realizado una fiesta pese a que se encuentran prohibidas por la emergencia sanitaria nacional.

En este mismo lugar también fue hallado escondido Pancho Rodríguez, quien lejos de estar guardando reposo en su casa, se encontraba en esta celebración clandestina junto a su nueva amiga.

QUEDARÍAN FUERA DE ESTO ES GUERRA

Con estas nuevas imágenes, la productora del reality, Esto es Guerra , habría tomado la decisión de separar a Yahaira Plasencia y a Pancho Rodríguez del reality por violar el reglamento y el juramento que ambos habían hecho al inicio de la temporada 2021 del programa de América Tv.

Asimismo, la producción de ‘El Artista del Año’ ya no contaría con Yahaira debido a este escándalo, ya que Gisela Valcárcel ahora está más cuidadosa que nunca con los protocolos de sus artistas.