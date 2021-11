La cantante de salsa Yahaira Plasencia reapareció en la pista de “El artista del año” el último sábado y sorprendió a todos al ritmo de “Bichota” de Karol G y “Estoy enamorada de mi país”, de Eva Ayllón. Tras su presentación fue abordada por la prensa y habló de diversos temas, entre ellos, una posible amistad con Jefferson Farfán.

En entrevista para América Espectáculos, la intérperte de “Ulalá” y “Cobarde” dijo sentirse emocionada por volver a la televisión. Además, fue consultada por si fue invitada al cumpleaños de su expareja, Jefferson Farfán.

“¿En serio? ¿Esa pregunta? ¿Qué voy a hacer ahí? Yo no tengo nada que ver con él hace muchísimo tiempo, igual le deseo todo lo mejor, siempre lo he dicho, pero no tengo nada que hacer ahí”, contó Yahaira Plasencia.

“(¿Ser amiga de Jefferson?) La verdad no sé, yo estoy en mis cosas, no sé nada de él. Cada uno por su lado, no sé que pasará más adelante, no sé”, agregó al ser consultada por si entablaría una amistad con su expareja.

Yahaira Plasencia volvió al 'Artista del año'

Por otro lado, Yahaira Plasencia también se refirió a su faceta como cantante y confirmó que el próximo año realizará un gran concierto para celebrar su aniversario.

“Quiero hacer mi aniversario a lo grande el próximo año, voy a tener muchos invitados, colegas que están luchando como yo, pero todo bien. Estoy tranquila”, reveló la salsera peruana.

