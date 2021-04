Yahaira Plasencia reapareció a través de sus redes sociales para dar su versión de lo que pasó durante el operativo de su vergonzosa participación en un ‘privadito’ por su cumpleaños junto a amigos, familiares y los chicos reality Pancho Rodríguez, Facundo González y Ximena Peralta. Sumamente nerviosa y queriendo llorar, la salsera inició la transmisión en vivo pidiendo disculpas a todas las personas a las que su mala decisión afectó, incluso a sus padres, quienes tras el escándalo no la querían ver.

Yahaira empezó su relato desmintiendo que ella haya alquilado la lujosa vivienda para su celebrar su cumpleaños, sino que fue un amigo quien la invitó a ir a ese lugar donde estaba junto a tres personas que desconocía quienes eran. Agregó que ella tenía pensado que sea una reunión tranquila, porque hasta sus papás iban a ir a esa casa para “hacer una parrilladita, algo tranqui”.

Sin embargo, contó, que de pronto vio que había más gente de lo normal y lo miró a su hermano para irse, pero que no lo hizo porque ya era toque de queda y “si en el camino me detenían eso iba a ser un escándalo, la prensa iba a llegar y todo iba a salir mal”.

Cuando llegó la policía a la casa, la salsera sostuvo que “no sabía que hacer y solo atiné a correr, a buscar a donde podía yo cuidarme y abrí la maletera donde estuve 45 minutos en la maletera”.

“Estaba en shock total. No sé como no me ahogué, pero luego sentí que me abren la maletera y no logré ver quien era. 10 minutos después salí de ahí y me metí al asiento de atrás”, manifestó la intérprete.

“No quiero justificarme, sé lo que está pasando el Perú. Sé del error y no logré medir las consecuencias. Así se dieron las cosas. Yo no alquilé la casa, me invitaron y fui. Fui tontamente, con personas que no conocía. Al día siguiente iban a ir mis papás para una parrillada. Puedo decir que no conocía a la gente que estaba ahí solo a la gente que está vinculada a mí”, manifestó

LE HAN DADO LA ESPALDA

Prosiguió indicando que ella llegó con “las personas que son de su grupito”, pero desmintió que hubo orquesta. “No quiero justificarme, he cometido un error horrible

perdí mi trabajo en una época que no hay conciertos. Quiero a mi familia, me equivoqué y actué de la peor forma”

“Me han catalogado como delincuente, rata y esta bien, me lo merezco, pero soy un ser humano. Siento pena, vergüenza, estoy muy avergonzada. La mayoría me ha dado la espalda y está bien porque cometí un error horrible. Por favor tomen la estupidez que hice como el ejemplo de lo que no se debe hacer. Pude contagiar a mis papás, a mi familia”, agregó mientras no dejaba de entrelazar y jugar con sus uñas nerviosamente.