La salsera Yahaira Plasencia mantiene una carrera musical más que notoria en la escena local con temas como “Y le dije no” y “Cobarde”; sin embargo, su vida no ha sido ajena a las polémicas por distintas razones. Esta semana, su nombre volvió a ser noticia tras participar de una reunión social en Cieneguilla, junto a otros chicos reality.

Junto a esta nueva controversia, que se generó porque se escondió en la maletera de un auto para evitar ser detenida en la celebración que se realizó por su cumpleaños, la artista ha protagonizado diversos momentos que han quedado en la memoria de sus seguidores. En la siguiente nota, repasaremos cuales han sido las polémicas que marcaron la carrera de la autodenominada ‘Patrona’.

SALIDA DE SON TENTACIÓN Y CARRERA COMO SOLISTA

Uno de los primeros conflictos que enfrentó Yahaira Plasencia sucedió cuando estaba ganándose un nombre en la industria musical y formaba parte de Son Tentación. En el año 2015, tras confirmar su relación con Jefferson Farfán, la orquesta de salsa decidió retirar a la joven cantante por sus constantes faltas con los compromisos del grupo. El anuncio se dio a través de Facebook y luego fue confirmado por Gustavo Robles, mánager de la agrupación.

Tras su salida, Yahaira Plasencia empezó su carrera como solista y con el apoyo de su entonces pareja, Jefferson Farfán, lanzó su propia orquesta. Sin embargo, a pocos meses de formar el grupo, la salsera fue acusada de no pagar el salario completo a sus músicos. En una entrevista en el programa “Al Aire” de América TV, los músicos afectados mostraron conversaciones de WhatsApp donde señalaban que Yahaira cobraba 24 mil soles por presentación, pero solo les pagaba S/200.

ENFRENTAMIENTO CON ROSÁNGELA ESPINOZA

En 2017, Yahaira Plasencia ingresó al reality de competencia “Esto es guerra”, y si bien no tenía una participación destacada como ‘guerrera’, su sola presencia llamaba la atención de todos. En octubre de dicho año, la salsera protagonizó un enfrentamiento en pleno programa en vivo con Rosángela Espinoza.

Durante la competencia, Rosángela tuvo que tirarle un ‘tortazo’ a Yahaira, quien no lo recibió de la mejor manera y respondió con una patada, esto hizo que otros participantes del programa intervinieran y evitaran que las chicas reality se pelearan. Ambas fueron expulsadas del programa después del corte comercial.

RELACIÓN CON JEFFERSON FARFÁN

A lo largo de su relación con Jefferson Farfán, la salsera ha vivido diversas etapas y polémicas. Por ejemplo, la oficialización de su relación se hizo a través de un comunicado emitido en octubre de 2015. La carta fue enviada por el futbolista luego que ambos fueran captados juntos en un evento musical. “Estoy empezando una nueva etapa en mi vida al comenzar una nueva relación con Yahaira Plasencia. Después de un tiempo de estar solo, conocí a alguien y me encuentro feliz y tranquilo”, escribió la ‘Foquita’ en su mensaje.

Tras la confirmación de su romance, Melissa Klug, madre de dos hijos de Jefferson Farfán, acusó a la salsera de haberse metido en su familia, pues según manifestó, el futbolista aún mantenía una relación con ella cuando empezó a salir con la cantante. Desde ahí, ambas han protagonizado diversos intercambios, pero sin mayores problemas.

En setiembre de 2016, Jerson Reyes, entonces futbolista de segunda división en Perú, se presentó en “El valor de la verdad” (programa conducido por Beto Ortiz) y aseguró que Yahaira Plasencia le fue infiel a Jefferson Farfán con él. En una entrevista con “Día D”, la salsera negó los hechos y anunció que iniciaría acciones legales contra el deportista.

En 2019, tras una larga lucha de tres años, la denuncia de Yahaira Plasencia contra Jerson Reyes fue archivada. En el programa “Mujeres al mando”, la salsera sostuvo que ya estaba cansada de seguir con este juicio por los delitos de violación a la intimidad y difamación agravada e injuria, ya que no veía ningún avance.

“Yo había hecho ese juicio porque me pareció una injusticia total lo que se habló, lo que se dijo, todo lo que pasó que fue muy fuerte, yo sufrí mucho. Ya casi son tres años de lo mismo y seguir peleando con algo que no veo futuro. Siempre pasaban cosas, nos mandaban para otras fechas... Es una gastadera de plata, es una pérdida de tiempo, a veces no entiendo qué espera la justicia peruana”, expresó la salsera.

En febrero de 2020, la salsera apareció en la alfombra roja de la película biográfica de Jefferson Farfán, “La Foquita: El 10 de la calle”. Un detalle curioso es que la salsera llegó al lado de Doña Charo, madre del futbolista, y su hija Maialen, y hasta la propia Magaly Medina tomó este gesto como una nueva ‘oficialización’ de su relación con el deportista.

REGRESO DE RUSIA E INGRESO A PERÚ CON AYUDA DE LA FPF

Tras pasar una larga temporada en Rusia por la pandemia de la COVID-19, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán regresaron al Perú. Su retorno generó gran polémica luego de conocerse que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) envió una solicitud a Migraciones para que la salsera pudiera ingresar al país, pues como se sabe, las fronteras estaban cerradas debido al estado de emergencia por el COVID-19.

En agosto de 2020, el programa “Magaly TV: La Firme” mostró la carta que la FPF envió a la Superintendente Nacional de Migraciones, Frieda Roxana Del Águila Tuesta, para solicitar el ingreso de Farfán y otras cuatro personas, entre ellas la cantante. En otra edición del programa también se dio a conocer la respuesta de la Cancillería.

Gilberto Guevara Rospigliosi, jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Cancillería, justificó el ingreso al país de Yahaira Plasencia junto a Jefferson Farfán porque “es su pareja y hay un tema de unidad familiar”.

“Hubo un pedido formal, en una comunicación, en el que solicitan el apoyo para autorizar el ingreso de Farfán y tres personas por la frontera de Tumbes. Hay dos futbolistas, un terapeuta, y entiendo que la señorita Plasencia es pareja de Farfán y ahí hay un tema de unidad familiar”, expresó en aquel momento.

ENTREVISTA CON MAGALY MEDINA

En enero de 2020, la salsera se encontraba en una gira de medios promocionando su nuevo tema “Cobarde” con el productor Sergio George, así que aceptó una entrevista con Magaly Medina en su set de televisión. Durante la conversación, ambas hablaron de diversos temas, tanto musicales como personales; sin embargo, Yahaira Plasencia se mostró bastante incómoda y cortante en sus respuestas.

Meses después, Magaly Medina reveló que Yahaira Plasencia no quería ofrecer una entrevista a su programa por pedido de Jefferson Farfán; sin embargo, fue su productor Sergio George quien la “obligó” a asistir al programa.

“Jefferson Farfán no quería que Yahaira venga a ser entrevistada a mi programa, pero Sergio George le puso un ultimátum y le dijo: ‘O vas al programa de Magaly o dejo de trabajar contigo’, pero después de esto nos tiraba la puerta en la cara”, dijo la conductora de ATV.

FIESTA EN PANDEMIA Y ESCAPE EN MALETERA

Este 2021, la salsera Yahaira Plasencia fue protagonista de una nueva polémica al haber asistido a una reunión social en Cieneguilla, pese a las restricciones por la pandemia de la COVID-19. En un video difundido en redes sociales se ve a la cantante en la maletera de un auto ¿Qué sucedió?

Según un video del programa “Amor y Fuego”, la fiesta de la cantante de salsa se realizó en una casa del distrito de Cieneguilla. Plasencia y sus invitados trataron de ocultarse ante la intervención policial, pero todo fue grabado. En medio de la intervención, la intérprete de “Cobarde” se ocultó en la maletera de un auto. “¿Me estás grabando, no?”, se le escuchó decir a la salsera en las imágenes del bochornoso momento que fueron grabadas por un efectivo.

En esta intervención se encontraba el chileno ‘Pancho’ Rodríguez, integrante del reality “Esto es guerra”, quien también trató de ocultarse de la autoridad. Tras la polémica, Yahaira y el modelo chileno fuero separados del reality junto a Facundo González y Ximena Peralta, quienes también estuvieron en la celebración.

Elúltimo jueves 29 de abril, la cantante asistió a la comisaría de Cieneguilla para hacer su descargo después de la intervención. A su salida de la dependencia policial, Plasencia manifestó que le impusieron una multa por no acatar la norma de no realizar reuniones familiares ni sociales en plena pandemia.

“Cometí un error, una infracción y aquí tengo mi multa. Era mi deber, dije claramente que me había escondido. Ahora estoy asumiendo mi error, apersonándome a la comisaría y viniendo”, declaró la exintegrante de “Esto es Guerra” a las cámaras de “Mujeres Al Mando”.

