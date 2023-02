Yahaira Plasencia ofreció un show en la playa Agua Dulce, como parte del festival ‘Playazo La Kalle’, donde también se presentaron Cielo Torres, Armonía 10, Papillón y Deyvis Orosco. El evento musical tuvo buena aceptación por parte del público, pero cuando fue el turno de la salsera, los asistentes no reaccionaron de la mejor manera.

Resulta que un video de Yahaira se hizo viral porque todo parece indicar que ‘La Reina del totó' perdió popularidad. En el clip se puede ver que la salsera subió al escenario para interpretar sus canciones y el evento estaba casi vacío.

“Yahaira Plasencia estuvo en Agua Dulce en un evento sin presencia del público. Ayer domingo (19 de febrero) por la tarde. ¡Oh qué lastima!”, señaló el portal ‘Rating Shows Perú' en sus redes.

Los cibernautas no fueron ajenos a la publicación de ‘Rating Shows Perú’ y recurrieron a la sección comentarios para opinar al respecto.

“El público no termina por aceptarla, por sus actitudes y lo soberbia que es . Cae mal, solo en EEG la invitan y le hacen creer que es una estrella, jajaja más bien esta terminando estrellada por la poca aceptación del público. ¿Seguirá apostando Sergio George en esta artista en caída?”, fue el crudo comentario de un usuario.

Sergio George reitera que Yahaira Plasencia no es rentable

Sergio George se presentó en “América Hoy” y aclaró qué es lo que quiso decir sobre Yahaira Plasencia, esto luego en una entrevista afirmó que con la salsera peruana tenía “pérdidas”.

Según explicó el productor, la mayoría de los artistas representan pérdidas en los inicios de su carrera y puso como ejemplo al grupo DLG.

“No es porque no hay fe en ellos, es porque no se hace negocio así (...) Y o tenía un grupo, DLG, que se formó en el 96, yo no cobré regalías de ese grupo hasta hace un año y medio porque era mucha inversión de Sony, cuando se recuperó la inversión comenzaron a pagarme”, manifestó.

En ese sentido, Sergio George mantuvo su postura sobre Yahaira Plasencia. “Eso que no es rentable, claro. Pregúntale a cualquier empresario de música y te va decir lo mismo” , agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Milena Warthon en Viña del Mar 2023 | Video: TVN