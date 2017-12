Yahaira Plasencia: Rebeca Escribens le jala las orejas por incumplimiento de contrato

Rebeca Escribens censuró a Yahaira Plasencia , luego que la actriz Maryloly López denunció que plantó la presentación que tenía programada en su local.



“Maryloly la ha denunciado por incumplimiento de contrato. Yahaira está minando su carrera hace rato, con devolver el dinero y ofrecer disculpas no basta. El daño ya está hecho y me da pena porque es una chica talentosa, que recién empieza, pero no es la primera vez que suceden estas cosas. Con el ‘tonteo’ de cinco minutos o de que ‘ya llego’, eso no se hace, te pasará factura más adelante”, indicó Escribens en ‘América espectáculos’.



Asimismo, le aconsejó a Plasencia que sea más profesional.

“No abuses de la bondad de Dios, quien ya bastante ‘chamba’ carga con el mundo entero. Agarra las riendas de tu vida, me pregunto si podrás continuar en ‘Esto es guerra’ con tanto malestar que tienes. Que regrese el ‘Doctor TV’ y tenga a Yahaira como invitada, porque ella tiene de todo. La chica me debe estar odiando por los consejos” , acotó



