La imagen de Yahaira Plasencia metida en la maletera de un auto ha provocado no solo burlas, rechazo, memes y cientos de videos en TikTok con el ‘maletera challenge’, sino que también fuera catalogada de rata y hasta delincuente por esconderse a sabiendas que estaba cometiendo una falta grave por el ‘privadito’ en el que se encontraba junto a varios amigos y chicos reality. Aunque en un inicio, la salsera manifestó que solo estaba con su grupito de siempre, en el lugar se hallaron a alrededor de 15 personas y la cantante de ‘Y le dije no’ contó lo que pasó en ese momento de la intervención en la casa de Cienguilla.

En su transmisión en vivo en Instagram, Yahaira indicó que ella al ver llegar a más gente estaban ‘incómodos’ y le pidió irse a su hermano, “porque sabíamos que nos estábamos exponiendo de más”

“Yo tenía la llave del auto de mi amigo, tocaron el timbre y alguien dijo que era la Policía y empezó la gente a ponerse muy nerviosa. Entré en pánico total. No se imaginan como pude sentirme en ese momento porque nunca me había visto envuelta en algo así tan fuerte”, relató la cantante.

“era demasiado, no sabía qué hacer. No sabia donde meterme a cuidarme, abrí la maletera, me escondí ahí donde estuve como 40 minutos. No sé cómo no me ahogué. Me quedé paralizada, fue algo realmente horrible. Sentía el ruido de la gente, la policía, estaba muy asustada”, agregó

Indicó además que “actué de la peor forma al meterme en una maletera”, porque por esa razón “me han catalogado de delincuente, rata, de todo y está bien, pero soy un ser humano, me asusté de todo, entré en shock, no sabía que hacer e hice eso”

Yahaira Plasencia describió cuando se dio la intervención de su ‘privadito’ “la gente estaba muy nerviosa, yo solamente atiné a buscar a mi hermano Jorge y tal vez irme con él. Todo el mundo estaba muy nervioso y solo atiné a correr o caminar, estaba demasiado nerviosa y me decía ‘Yahaira la fregaste, ya está', ya no sabía que hacer. Me fui, tomé la llave y me metí a la maletera”.

SE HUBIERA SUBIDO A UN ARBUSTO

Al ser cuestionada por Mónica Cabrejos, la intérprete dijo que “nunca estuvo en mi cabeza hacer una fiesta, yo estaba en capucha, en zapatillas” y que al no saber qué hacer para escapar de todo hasta se hubiera atrevido a subirse a un arbusto.

“En ese momento hasta pasó por mi cabeza subirme a un arbusto o abrir la tierra y esconderme. Estaba demasiado nerviosa y escuchaba que estaba la prensa, la policía. Entré en pánico, se me nubló la cabeza y me metí ahí 45 minutos”

Finalmente, manifestó que al ver las imágenes “me doy vergüenza, pero soy joven, cometo errores como todos, no pensaba, me dio miedo”.