“Yo soy: Grandes batallas, grandes famosos”, no deja de sorprender y es que uno de los cantantes latinos más exitosos de los últimos tiempos se une a la mesa de jurados del reality. Se trata de Ángel López, quien fue la voz principal de la agrupación Son By Four.

El cantante puertorriqueño será el encargado de reemplazar a Tony Succar como jurado en el reality y debutará en el programa en la próxima emisión de “Grandes batallas, grandes famosos” que se llevará a cabo este sábado 20 de marzo.

Ángel López formó parte de Son By Four desde 1997 y con esta agrupación ganó varios premios, entre ellos un Grammy a la música Latina, un Disco de Oro y 6 premios Billboard. La canción más aclamada del grupo, “A Puro Dolor”, marcó toda una época.

Este artista se ha ganado el corazón de muchos, gracias a su interés y apoyo a los más necesitados en campañas de recolección de fondos organizadas por la Asociación de Niños con Leucemia, La Asociación Nacional Contra el Cáncer y La Teletón.

De esta manera, López se suma a Maricarmen Marín, Katia Palma y Mauri Stern los flamantes jurados del reality de talento peruano, que sábado a sábado estarán evaluando a las duplas de famosos y consagrados en busca de la gloria y donde tú desde tu casa podrás elegir al ganador a través de la app de Latina Televisión.

