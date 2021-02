La noche del 3 de febrero se vivió un momento más que anecdótico en “Yo Soy”, y es que, por primera vez, un intérprete de música urbana llegó a la silla de consagrados. El imitador de Bad Bunny se impuso a Hugo Apaza, intérprete de Ricardo Montaner, con el tema “Chambea”.

En su segunda oportunidad en el formato “Grandes Batallas”, Daniel Córdova, imitador de Bad Bunny, logró ubicarse entre los consagrados al obtener tres votos a favor (Mauri Stern, Tony Succar y Katia Palma) y uno en contra (Maricarmen Marín).

Tras su presentación, Hugo Apaza, intérprete de Ricardo Montaner, utilizó su cuenta oficial de Facebook para referirse a lo sucedido y agradeció a sus seguidores por el apoyo incondicional que le brindaron durante su etapa de consagrado.

“Gracias por acompañarme, el motivo de esta conexión es agradecer el apoyo infinito que me han brindado en estas grandes batallas en donde tenía que suceder, en cualquier momento me podían eliminar y no me siento ni más ni menos que mis compañeros, los quiero y admiro a todos los consagrados”, dijo en su transmisión.

“Es una tensión única lo que se vive ahí y muchas gracias por su apoyo, por la fuerza que me dan de seguir. Siempre he querido ir a grandes batallas para medirme con mis compañeros que son muy buenos y ya cumplí mi cometido. Me siento feliz de haber estado ahí, aunque sea un corto tiempo”, añadió.

Sobre la posibilidad de regresar para batallar por un lugar en las sillas de consagrados, Hugo Apaza fue claro en otra publicación de Facebook y dijo: “Dios mediante y regrese una vez más, nada está dicho porque tienen Hugo para rato... Los quiero”.

Cabe señalar que el imitador de Ricardo Montaner llegó a la silla de consagrados tras derrotar a Jairo Tafur, imitador de Dyango, en una batalla musical que se extendió por dos noches. Actualmente están entre los consagrados los imitadores de Myriam Hernández, José José, Juan Luis Guerra, Mon Laferte y Bad Bunny.

VIDEO RECOMENDADO

Imitador de Bad Bunny eliminó a Ricardo Montaner en “Yo Soy”

“Yo Soy”: Imitador de Bad Bunny eliminó a Ricardo Montaner