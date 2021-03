La gran final de “Yo Soy: Grandes Batallas” se llevará a cabo este sábado 6 de marzo, por lo que los jurados del programa se han vuelto más exigentes con los imitadores que llegan buscando ocupar una de las sillas de consagrado.

En la última emisión del programa, la intérprete de Ángela Carrasco se mostró disconforme con los comentarios del jurado y respondió a Tony Succar, quien le pidió seguir ensayando y tomar sus consejos de la mejor manera.

María de los Ángeles, imitadora de la intérprete dominicana, llegó a “Yo Soy” y retó al intérprete de Jon Bon Jovi con el tema “Quiéreme”. Pese a su esfuerzo, la presentación no convenció a los integrantes del jurado. Mauri Stern fue el primer en comentar que la imitadora de Ángela Carrasco no logró conectar y que el personaje “le quedó grande”.

Por otro lado, el ganador de dos Latin Grammy, Tony Succar, resaltó la falta de afinación y otros aspectos de la imitación. “Había muchas cosas de afinación que también te van a hundir en tu interpretación. Estás exagerando mucho en el aire y estás causando desafinaciones que duele en el oído”, señaló Tony Succar.

La imitadora de ‘Ángela Carrasco’ interrumpió a Tony y aseguró que su show no fue de su agrado por fallas técnicas del equipo de producción. “Cuando vine al ensayo, a mí me dijeron que cante con más aire. En el ensayo escuchaba el retorno y acá no escuchaba absolutamente nada, no sé que pasó”, dijo.

Tony intentó explicarle que pese a todo, ella tenía que salir adelante con el show, pero no esperó que la imitadora lanzara una réplica que incomodó al jurado e incluso a Cristian Rivero. “¿Tú has escuchado a Ángela Carrasco en vivo?”, cuestionó la intérprete.

Ante esto, el conductor del “Yo Soy” intervino en la situación. “El jurado tiene una referencia de cada una de las presentaciones. Ellos tienen todos los años de experiencia de la vida para saber si suena como el artista. Tómalo de la mejor manera (el comentario)”, expresó, dando por finalizada la participación de la imitadora.

