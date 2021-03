En la última edición de “Yo Soy” se presentó el cantante de cumbia Mauricio Mesones como jurado del programa de Latina. Es así que al ingreso de una participante al casting, la recibieron con su cover “La cumbia del amor”.

Ante la música, Mesones se paró y se puso al bailar al lado de Maricarmen Marín. “Qué linda esa canción Mauricio, romántica, hermosa. Es la canción que acaba de lanzar Mauricio”, señaló la cantante.

“¿La compusiste tú, Mauricio?”, preguntó Mauri Stern al músico. A lo que el peruano indicó que sí.

“Las cosas que he venido escuchando tuyas, que he visto en vivo y respeto, me encanta mucho. Cada vez me vuelvo más cumbiero de corazón. Eso me hace feliz”, sentenció el productor mexicano.

“Es el efecto de estar en Perú, te vas a cumbializar”, advirtió Mesones a Stern. Por su lado, el mexicano remarcó que en su país también se escucha cumbia. “Aquí en Perú tiene un ritmo especial y me encantó verte en vivo con tus músicos, campeón”, enfatizó el extranjero

Finalmente, la participante indicó que iba a imitar a la peruana Dina Paucar y siguió con su presentación.

